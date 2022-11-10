Минпромторг РФ и свердловская прокуратура пытаются расторгнуть контракт военного завода

Минпромторг России и прокуратура Свердловской области подали иск к свердловскому «1015 заводу по ремонту военно-технического имущества» и частному охранному предприятию «Алмаз-Антей-Безопасность». Представители ведомств требуют признать недействительным договор, который заключили ЧОП и военный завод. Информация об этом появилась на сайте Арбитражного суда Свердловской области.
«Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и прокуратура Свердловской области выступят в роли истцов, ответчиками станут ООО ЧОП „Алмаз-Антей-Безопасность“ и АО „1015 завод по ремонту военно-технического имущества“. Заседание пройдет 14 декабря 2022 года», — говорится в картотеке дела. Рассматривать дело будет судья Воротилкин. Дело поступило в суд 2 ноября.
Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo