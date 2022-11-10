10 ноября 2022

Минпромторг РФ и свердловская прокуратура пытаются расторгнуть контракт военного завода

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Судебное заседание по уголовному делу Андрея Шамина. Курган, документы, уголовное дело, зал суда, судебное заседание, судебное дело, бумаги к совещанию, прокурор
Первое судебное заседание пройдет 14 декабря Фото:

Минпромторг России и прокуратура Свердловской области подали иск к свердловскому «1015 заводу по ремонту военно-технического имущества» и частному охранному предприятию «Алмаз-Антей-Безопасность». Представители ведомств требуют признать недействительным договор, который заключили ЧОП и военный завод. Информация об этом появилась на сайте Арбитражного суда Свердловской области.

«Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и прокуратура Свердловской области выступят в роли истцов, ответчиками станут ООО ЧОП „Алмаз-Антей-Безопасность“ и АО „1015 завод по ремонту военно-технического имущества“. Заседание пройдет 14 декабря 2022 года», — говорится в картотеке дела. Рассматривать дело будет судья Воротилкин. Дело поступило в суд 2 ноября.

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Минпромторг России и прокуратура Свердловской области подали иск к свердловскому «1015 заводу по ремонту военно-технического имущества» и частному охранному предприятию «Алмаз-Антей-Безопасность». Представители ведомств требуют признать недействительным договор, который заключили ЧОП и военный завод. Информация об этом появилась на сайте Арбитражного суда Свердловской области. «Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и прокуратура Свердловской области выступят в роли истцов, ответчиками станут ООО ЧОП „Алмаз-Антей-Безопасность“ и АО „1015 завод по ремонту военно-технического имущества“. Заседание пройдет 14 декабря 2022 года», — говорится в картотеке дела. Рассматривать дело будет судья Воротилкин. Дело поступило в суд 2 ноября.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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