12 ноября 2022
11 ноября 2022

Челябинская ГИБДД выступила со спецобращением

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Первый снег в городе. Челябинск , пробка, дорожное движение, первый снег, проспект ленина, дорога
Водителям советуют увеличить дистанцию и боковые интервалы Фото:

В Челябинской области в предстоящие дни ожидаются сложные погодные условия, поэтому водителям необходимо быть особенно осторожными и внимательными. С таким заявлением обратились к челябинцам в областном ГИБДД.

«Госавтоинспекция обращается к водителям транспортных средств! В ближайшие дни на территории всей области, по прогнозам синоптиков, ожидаются снегопады. Сложные погодные условия негативно влияют на дорожную обстановку и требуют от водителей особой осторожности и внимательности», — указано в telegram-канале ведомства.

Водителям советуют увеличить дистанцию и боковой интервал движения, а также отказаться от маневров, особенно от обгонов. Кроме того, стоит снизить скорость, чтобы остановочный путь был меньше расстояния видимости, и не отвлекаться на гаджеты.

Согласно данным метеорологов, в регионе в ближайшие сути ожидаются снегопады и метели. Наиболее вероятен обильный мокрый снег и гололедица. В ГИБДД отметили, что весь личный состав приведен в повышенную степень готовности.

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В Челябинской области в предстоящие дни ожидаются сложные погодные условия, поэтому водителям необходимо быть особенно осторожными и внимательными. С таким заявлением обратились к челябинцам в областном ГИБДД. «Госавтоинспекция обращается к водителям транспортных средств! В ближайшие дни на территории всей области, по прогнозам синоптиков, ожидаются снегопады. Сложные погодные условия негативно влияют на дорожную обстановку и требуют от водителей особой осторожности и внимательности», — указано в telegram-канале ведомства. Водителям советуют увеличить дистанцию и боковой интервал движения, а также отказаться от маневров, особенно от обгонов. Кроме того, стоит снизить скорость, чтобы остановочный путь был меньше расстояния видимости, и не отвлекаться на гаджеты. Согласно данным метеорологов, в регионе в ближайшие сути ожидаются снегопады и метели. Наиболее вероятен обильный мокрый снег и гололедица. В ГИБДД отметили, что весь личный состав приведен в повышенную степень готовности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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