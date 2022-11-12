Челябинская ГИБДД выступила со спецобращением

Водителям советуют увеличить дистанцию и боковые интервалы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области в предстоящие дни ожидаются сложные погодные условия, поэтому водителям необходимо быть особенно осторожными и внимательными. С таким заявлением обратились к челябинцам в областном ГИБДД.

«Госавтоинспекция обращается к водителям транспортных средств! В ближайшие дни на территории всей области, по прогнозам синоптиков, ожидаются снегопады. Сложные погодные условия негативно влияют на дорожную обстановку и требуют от водителей особой осторожности и внимательности», — указано в telegram-канале ведомства.

Водителям советуют увеличить дистанцию и боковой интервал движения, а также отказаться от маневров, особенно от обгонов. Кроме того, стоит снизить скорость, чтобы остановочный путь был меньше расстояния видимости, и не отвлекаться на гаджеты.

Согласно данным метеорологов, в регионе в ближайшие сути ожидаются снегопады и метели. Наиболее вероятен обильный мокрый снег и гололедица. В ГИБДД отметили, что весь личный состав приведен в повышенную степень готовности.