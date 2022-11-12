Челябинская ГИБДД выступила со спецобращением

В Челябинской области в предстоящие дни ожидаются сложные погодные условия, поэтому водителям необходимо быть особенно осторожными и внимательными. С таким заявлением обратились к челябинцам в областном ГИБДД.
«Госавтоинспекция обращается к водителям транспортных средств! В ближайшие дни на территории всей области, по прогнозам синоптиков, ожидаются снегопады. Сложные погодные условия негативно влияют на дорожную обстановку и требуют от водителей особой осторожности и внимательности», — указано в telegram-канале ведомства.
Водителям советуют увеличить дистанцию и боковой интервал движения, а также отказаться от маневров, особенно от обгонов. Кроме того, стоит снизить скорость, чтобы остановочный путь был меньше расстояния видимости, и не отвлекаться на гаджеты.
Согласно данным метеорологов, в регионе в ближайшие сути ожидаются снегопады и метели. Наиболее вероятен обильный мокрый снег и гололедица. В ГИБДД отметили, что весь личный состав приведен в повышенную степень готовности.
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