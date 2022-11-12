В Свердловской области поселок останется без электроэнергии

В поселке Кедровка (Свердловская область) 14 ноября произойдет отключение электроэнергии в связи с ремонтными работами, проводимыми для усовершенствования системы энергоснабжения поселка. Об этом сообщает администрация поселка в официальном сообществе в соцсети «ВКонтакте».
«14 ноября в Кедровке будет отключение электричества в связи с работами по усовершенствованию системы энергоснабжения поселка. Просим граждан отнестись с пониманием», — говорится в сообщении. Кроме того, массовые отключения электричества будут и в Березовском.
Отмечается, что плановые работы, кроме 14 ноября, также будут 16, 17, 21, 23 и 25 ноября. В эти дни электроэнергии не будет с 08:00 до 16:00 часов. Мэрия поселка отмечает, что во время отключения электричества школы, детские сады, котельную и насосную станции оборудуют дизель-генераторными установками.
Ремонтные работы начались еще летом текущего года. Но, как отмечает администрация, из-за специфики грунта закончить работы было нельзя. Поэтому их решили продолжить в ноябре. Их проводят для исключения аварий и предотвращения ЧС.
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