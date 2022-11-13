Губернатор Текслер спустился в челябинское метро

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 14 ноября спустился в челябинское метро на площадку строительства линии «Север-Юг». Об этом глава региона написал в социальных сетях.
«Работаем над проектом челябинского метротрамвая. Вместе с руководством и специалистами подрядной организации „Моспроект-3“ спустились на площадку строительства линии „Север-Юг“. Оценили текущее состояние конструкций, определили план ближайших работ», — сообщил Текслер в своем telegram-канале.
По мнению губернатора, проект метротрамвая позволит перевернуть страницу недостроенного метро в Челябинске. В рамках строительства метротрама будет приобретен необходимый подвижной состав: запланирована покупка 32 специальных трехсекционных вагонов.
«Технические требования к метротрамвайным вагонам определены. Мы рассчитываем на то, что эти вагоны также будут производиться на территории Челябинской области — на Усть-Катавском вагоностроительном заводе», — цитирует Текслера его пресс-служба.
Обсуждение реализации инфраструктурного проекта прошло с участием подрядчика — гендиректора АО «Моспроект-3» Анны Меркуловой. Эта компания занимается всем комплексом работ по метротраму — от разработки проектной документации до выполнения комплекса строительно-монтажных работ.
Метротрамвай — это скоростной вид транспорта. Региональные власти ставят задачу добиться высокой скорости передвижения не только на подземных участках, но и по наземным линиям. В Челябинске уже приступили к модернизации наземной трамвайной сети.
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