В пермском городе выбрали главу, за которую поручился Махонин

Главой Кудымкарского округа стала экс-глава Кудымкара Наталья Стоянова. Об этом URA.RU сообщил источник в думе территории. Решение было принято единогласно. Гарантии избрания главой Стояновой дал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на старте объединительного процесса.
«За кандидатуру Стояновой проголосовали 25 человек», — отметил источник. Спикер думы Михаил Петров и Наталья Стоянова не ответили на звонок корреспондента URA.RU.
В 2022 году Кудымкар и Кудымкарский район объединились в один муниципальный округ. В сентябре прошли выборы в местную думу. Кампания была самой сложной в регионе. Спикером стал сын депутата заксобрания Алексея Петрова Михаил Петров. Против его кандидатуры выступали коллеги Петрова-старшего в краевом парламенте, депутаты от Коми-округа Вагаршак Сарксян и Владимир Хозяшев. Однако конфликтующим сторонам после выборов объяснили, что гарантии избрания Петрова и Стояновой давал Дмитрий Махонин.
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