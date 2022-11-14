В пермском городе выбрали главу, за которую поручился Махонин

15 ноября 2022 в 12:14 Размер текста - 17 +

Наталья Стоянова ранее занимала пост главы Кудымкара Фото: Александр Елизаров © URA.RU Главой Кудымкарского округа стала экс-глава Кудымкара Наталья Стоянова. Об этом URA.RU сообщил источник в думе территории. Решение было принято единогласно. Гарантии избрания главой Стояновой дал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на старте объединительного процесса. «За кандидатуру Стояновой проголосовали 25 человек», — отметил источник. Спикер думы Михаил Петров и Наталья Стоянова не ответили на звонок корреспондента URA.RU. В 2022 году Кудымкар и Кудымкарский район объединились в один муниципальный округ. В сентябре прошли выборы в местную думу. Кампания была самой сложной в регионе. Спикером стал сын депутата заксобрания Алексея Петрова Михаил Петров. Против его кандидатуры выступали коллеги Петрова-старшего в краевом парламенте, депутаты от Коми-округа Вагаршак Сарксян и Владимир Хозяшев. Однако конфликтующим сторонам после выборов объяснили, что гарантии избрания Петрова и Стояновой давал Дмитрий Махонин.

Главой Кудымкарского округа стала экс-глава Кудымкара Наталья Стоянова. Об этом URA.RU сообщил источник в думе территории. Решение было принято единогласно. Гарантии избрания главой Стояновой дал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на старте объединительного процесса. «За кандидатуру Стояновой проголосовали 25 человек», — отметил источник. Спикер думы Михаил Петров и Наталья Стоянова не ответили на звонок корреспондента URA.RU. В 2022 году Кудымкар и Кудымкарский район объединились в один муниципальный округ. В сентябре прошли выборы в местную думу. Кампания была самой сложной в регионе. Спикером стал сын депутата заксобрания Алексея Петрова Михаил Петров. Против его кандидатуры выступали коллеги Петрова-старшего в краевом парламенте, депутаты от Коми-округа Вагаршак Сарксян и Владимир Хозяшев. Однако конфликтующим сторонам после выборов объяснили, что гарантии избрания Петрова и Стояновой давал Дмитрий Махонин.