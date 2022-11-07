Скандальный чиновник поборется за пост главы Пермского района

Фаворитом считается действующий глава Владимир Цветов Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

На участие в конкурсе по отбору главы Пермского муниципального округа заявился экс-глава Юго-Камского поселения Игорь Соларев, конфликтовавший с районной администрацией. Об этом URA.RU сообщил источник в территории. Юго-Камское поселение проигнорировало рассмотрение вопроса объединения в округ.

«Всего поступило три заявки. Одна из них — от Игоря Соларева, бывшего главы Юго-Камского поселения, конфликтовавшего с районом и выступавшего против муниципальной реформы», — рассказал собеседник.

Основным претендентом на пост главы считается Владимир Цветов, который сейчас исполняет обязанности мэра. Еще один кандидат — заместитель Цветова, руководитель аппарата администрации округа Сергей Ермаков. Владимир Цветов и Игорь Соларев не ответили на звонок корреспондента URA.RU.

Срок подачи заявок на участие в конкурсе истек. Сам конкурс состоится 17 ноября.

Игорь Соларев покинул пост главы Юго-Камского поселения в начале 2022 года. Пермский район стал последним муниципалитетом в крае, который прошел муниципальную реформу. Юго-Камское поселение конфликтовало с районным руководством и выступало против объединения.