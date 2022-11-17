В Польше испугались начала резни в Европе из-за Украины

18 ноября 2022 в 04:50 Размер текста - 17 +

Ханна Крамер призвала остановить украинских беженцев, распространяющих нацизм в Европе Фото: Александр Кулаковский © URA.RU С начала спецоперации в Европу приехало много украинских беженцев, имеющих националистические взгляды, которые они распространяют среди местной молодежи. Если это не остановить, то в европейских странах может произойти резня. Такое мнение выразила польская журналистка Ханна Крамер в статье для Независимого политического журнала (NDP). «Европу заполонили миллионы украинских нацистов и их дети, которые теперь распространяют идеи нацизма и фашизма среди нашей молодежи» — заявляет Ханна Крамер. Она уверяет, что настало время сказать «стоп» США, которые восемь лет назад «заложили на Украине нацистскую бомбу». В противном случае, продолжила журналистка, «Волынская резня» перерастет в «Европейскую». По ее словам, бойня повторится в европейских городах, если дети начнут поклоняться лидеру украинских националистов Степану Бандере, «жестокость которого удивила даже Гитлера». «Тогда аналогичная спецоперация будет проходить уже на нашей территории», — заключила Крамер. Ранее депутат Госдумы РФ Олег Морозов обвинил ЕС в оправдании всех преступлений тем, что они направлены против России. Политолог Сергей Марков озвучил сходство современной Украины и нацистской Германии. Экс-председатель ЛДПР Владимир Жириновский заявлял, что Киев переплюнул нацистскую Германию, возрождая фашизм.

С начала спецоперации в Европу приехало много украинских беженцев, имеющих националистические взгляды, которые они распространяют среди местной молодежи. Если это не остановить, то в европейских странах может произойти резня. Такое мнение выразила польская журналистка Ханна Крамер в статье для Независимого политического журнала (NDP). «Европу заполонили миллионы украинских нацистов и их дети, которые теперь распространяют идеи нацизма и фашизма среди нашей молодежи» — заявляет Ханна Крамер. Она уверяет, что настало время сказать «стоп» США, которые восемь лет назад «заложили на Украине нацистскую бомбу». В противном случае, продолжила журналистка, «Волынская резня» перерастет в «Европейскую». По ее словам, бойня повторится в европейских городах, если дети начнут поклоняться лидеру украинских националистов Степану Бандере, «жестокость которого удивила даже Гитлера». «Тогда аналогичная спецоперация будет проходить уже на нашей территории», — заключила Крамер. Ранее депутат Госдумы РФ Олег Морозов обвинил ЕС в оправдании всех преступлений тем, что они направлены против России. Политолог Сергей Марков озвучил сходство современной Украины и нацистской Германии. Экс-председатель ЛДПР Владимир Жириновский заявлял, что Киев переплюнул нацистскую Германию, возрождая фашизм.