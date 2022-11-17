Пермяков зовут в военкомат, чтобы изменить категорию годности к службе

Для того, чтобы подтвердить или изменить категорию годности к службе в армии, необходимо пройти военно-врачебную комиссию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Жители Пермского края могут подтвердить или изменить категорию годности к военной службе. Для этого им необходимо обратиться в военкомат, сообщается на официальной странице Карагайского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте».

«21 ноября в больнице Карагая будет проходить медицинская комиссия граждан, пребывающих в запасе, по определению данной категории лиц к военной службе. Желающим пройти переосвидетельствование, необходимо предварительно подойти к специалистам военно-учетного стола по адресу: Карагай, ул. Калинина, 6», — сообщает администрация округа.

В военном комиссариате Верещагинского, Карагайского, Очерского и Сивинского округов URA.RU пояснили, что военкомат проводит «плановое мероприятие». «Граждане, у которых изменилось здоровье, могут подтвердить или изменить категорию годности по результатам военно-врачебной комиссии. Они полностью проходят медосвидетельствование, сдают анализы. По планам, такую комиссию должно пройти определенное количество граждан», — отметили в военно-учетном столе военкомата.

С 21 сентября в России проводилась частичная мобилизация, объявленная президентом России Владимиром Путиным. Несколько десятков человек, отправленные из Пермского края в учебные центры, расположенные в Тюмени и Елани (Свердловская область) вернулись домой по решению врачей.