Махонин пригласит детей мобилизованных на губернаторские елки

18 ноября 2022 в 16:49 Размер текста - 17 +

Детей не будут лишать праздника Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Дети мобилизованных пермяков будут приглашены на новогодние губернаторские елки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы Пермского края Дмитрий Махонина. «Губернатор неоднократно говорил, что семьям мобилизованных будет оказана вся необходимая помощь. Мы понимаем, что они оказались в непростой ситуации. А Новый год для детей — волшебный праздник. Поэтому сейчас мы прорабатываем концепцию губернаторских елок, и семьи мобилизованных получат на них приглашения», — отметили в пресс-службе. Традиционно мероприятия проходят в начале января. О том, что российские губернаторы должны будут пригласить детей мобилизованных на свои новогодние елки, сообщили «Ведомости» со ссылкой на свои источники. Отмечалось, что мероприятия должны пройти «без излишеств». Ранее Дмитрий Махонин заявлял, что в Пермском крае детей не будут лишать праздника. Семьям мобилизованных перевели также 54 млн рублей в качестве единовременной меры поддержки. Всего в семьях военнослужащих воспитывается порядка 4000 детей.

Дети мобилизованных пермяков будут приглашены на новогодние губернаторские елки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы Пермского края Дмитрий Махонина. «Губернатор неоднократно говорил, что семьям мобилизованных будет оказана вся необходимая помощь. Мы понимаем, что они оказались в непростой ситуации. А Новый год для детей — волшебный праздник. Поэтому сейчас мы прорабатываем концепцию губернаторских елок, и семьи мобилизованных получат на них приглашения», — отметили в пресс-службе. Традиционно мероприятия проходят в начале января. О том, что российские губернаторы должны будут пригласить детей мобилизованных на свои новогодние елки, сообщили «Ведомости» со ссылкой на свои источники. Отмечалось, что мероприятия должны пройти «без излишеств». Ранее Дмитрий Махонин заявлял, что в Пермском крае детей не будут лишать праздника. Семьям мобилизованных перевели также 54 млн рублей в качестве единовременной меры поддержки. Всего в семьях военнослужащих воспитывается порядка 4000 детей.