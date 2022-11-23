В Кремле раскрыли детали поиска виновных в расстреле военных РФ

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В Кремле отказались детально расследовать убийство российских военнопленных украинскими бойцами. Об этом корреспонденту URA.RU заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Специальных поручений для поиска тех, кто участвовал в расстреле российских военных не нужно. Ответственные органы все понимают сами», — прокомментировал Лавров на конференц-коле. Ранее Украина обвинила российских солдат в том, что их расстреляли в плену. ООН также отреагировала на расстрел, призывая тщательно расследовать инцидент.