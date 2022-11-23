В Кремле раскрыли детали поиска виновных в расстреле военных РФ

Песков: в Кремле отказались давать поручений для поиска тех, кто участвовать в расстреле российских военных
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, песков дмитрий
Песков прокомментировал расследование расстрела российских военных Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Кремле отказались детально расследовать убийство российских военнопленных украинскими бойцами. Об этом корреспонденту URA.RU заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Специальных поручений для поиска тех, кто участвовал в расстреле российских военных не нужно. Ответственные органы все понимают сами», — прокомментировал Лавров на конференц-коле.

Ранее Украина обвинила российских солдат в том, что их расстреляли в плену. ООН также отреагировала на расстрел, призывая тщательно расследовать инцидент.

Все главные новости о спецоперации - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кремле отказались детально расследовать убийство российских военнопленных украинскими бойцами. Об этом корреспонденту URA.RU заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Специальных поручений для поиска тех, кто участвовал в расстреле российских военных не нужно. Ответственные органы все понимают сами», — прокомментировал Лавров на конференц-коле. Ранее Украина обвинила российских солдат в том, что их расстреляли в плену. ООН также отреагировала на расстрел, призывая тщательно расследовать инцидент.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...