Небензя обвинил украинскую ПВО в жертвах среди мирного населения

24 ноября 2022 в 03:54 Размер текста - 17 +

К жертвам среди мирного населения приводит работа украинской ПВО Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жертвы среди мирного населения и повреждения мирной инфраструктуры на Украине происходят по вине системы противовоздушной обороны (ПВО) страны. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации. «Повреждения жилых домов и жертвы среди мирного населения действительно происходят по вине украинской ПВО, располагаемой не на окраинах городов, а в самом их центре. В итоге обломки ракет или сбившиеся с курса украинские ракеты попадают в те объекты, в которые Россия и не целилась», — сказал Небензя. Трансляция его выступления велась в эфире телеканала «Россия-24». Россия с помощью высокоточного оружия наносит удары по критической инфраструктуре и военным объектам Украины. Это происходит в рамках спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации страны. Очередная ракетная атака произошла в среду. В результате Украина осталась без электричества. В этот же день осколок зенитной ракеты систем ПВО IRIS-T попал в жилой дом в Киеве. Отмечалось, что это оружие на Украину поставляют США и Германия.

Жертвы среди мирного населения и повреждения мирной инфраструктуры на Украине происходят по вине системы противовоздушной обороны (ПВО) страны. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации. «Повреждения жилых домов и жертвы среди мирного населения действительно происходят по вине украинской ПВО, располагаемой не на окраинах городов, а в самом их центре. В итоге обломки ракет или сбившиеся с курса украинские ракеты попадают в те объекты, в которые Россия и не целилась», — сказал Небензя. Трансляция его выступления велась в эфире телеканала «Россия-24». Россия с помощью высокоточного оружия наносит удары по критической инфраструктуре и военным объектам Украины. Это происходит в рамках спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации страны. Очередная ракетная атака произошла в среду. В результате Украина осталась без электричества. В этот же день осколок зенитной ракеты систем ПВО IRIS-T попал в жилой дом в Киеве. Отмечалось, что это оружие на Украину поставляют США и Германия.