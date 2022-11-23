23 ноября 2022

Небензя обвинил украинскую ПВО в жертвах среди мирного населения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
РЛС на Херсонском направлении. Мелитополь, военная техника, война, пво, рлс, радиолокационноая станция
К жертвам среди мирного населения приводит работа украинской ПВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Жертвы среди мирного населения и повреждения мирной инфраструктуры на Украине происходят по вине системы противовоздушной обороны (ПВО) страны. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

«Повреждения жилых домов и жертвы среди мирного населения действительно происходят по вине украинской ПВО, располагаемой не на окраинах городов, а в самом их центре. В итоге обломки ракет или сбившиеся с курса украинские ракеты попадают в те объекты, в которые Россия и не целилась», — сказал Небензя. Трансляция его выступления велась в эфире телеканала «Россия-24».

Россия с помощью высокоточного оружия наносит удары по критической инфраструктуре и военным объектам Украины. Это происходит в рамках спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации страны. Очередная ракетная атака произошла в среду. В результате Украина осталась без электричества. В этот же день осколок зенитной ракеты систем ПВО IRIS-T попал в жилой дом в Киеве. Отмечалось, что это оружие на Украину поставляют США и Германия.

Все главные новости о спецоперации - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жертвы среди мирного населения и повреждения мирной инфраструктуры на Украине происходят по вине системы противовоздушной обороны (ПВО) страны. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации. «Повреждения жилых домов и жертвы среди мирного населения действительно происходят по вине украинской ПВО, располагаемой не на окраинах городов, а в самом их центре. В итоге обломки ракет или сбившиеся с курса украинские ракеты попадают в те объекты, в которые Россия и не целилась», — сказал Небензя. Трансляция его выступления велась в эфире телеканала «Россия-24». Россия с помощью высокоточного оружия наносит удары по критической инфраструктуре и военным объектам Украины. Это происходит в рамках спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации страны. Очередная ракетная атака произошла в среду. В результате Украина осталась без электричества. В этот же день осколок зенитной ракеты систем ПВО IRIS-T попал в жилой дом в Киеве. Отмечалось, что это оружие на Украину поставляют США и Германия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...