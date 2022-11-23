23 ноября 2022

В Свердловскую область завезли миллионы клещей из Нидерландов

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Новая больниц. Клещ и общий анализ крови. Екатеринбург, клещ
Клещи-энтомофаги помогут бороться с вредителями в цветоводстве Фото:

На таможню в аэропорт Кольцово (Свердловская область) поступила партия энтомофагов — насекомых и клещей, которые помогают бороться с вредителями. Всего в регион завезли 10,5 млн насекомых, сообщили URA.RU в пресс-службе областного Россельхознадзора.

«С целью использования в цветоводстве для борьбы с вредителями из Москвы ввезена партия насекомых и клещей-энтомофагов происхождением Нидерланды в количестве 10,5 млн штук. В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий нарушений не выявлено», — рассказали в ведомстве.

В Свердловскую область не в первый раз заводят энтомофагов. В сентябре в регион привозили 35 миллионов полезных насекомых.

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На таможню в аэропорт Кольцово (Свердловская область) поступила партия энтомофагов — насекомых и клещей, которые помогают бороться с вредителями. Всего в регион завезли 10,5 млн насекомых, сообщили URA.RU в пресс-службе областного Россельхознадзора. «С целью использования в цветоводстве для борьбы с вредителями из Москвы ввезена партия насекомых и клещей-энтомофагов происхождением Нидерланды в количестве 10,5 млн штук. В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий нарушений не выявлено», — рассказали в ведомстве. В Свердловскую область не в первый раз заводят энтомофагов. В сентябре в регион привозили 35 миллионов полезных насекомых.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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