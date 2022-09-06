В Свердловскую область завезли миллионы клещей и насекомых

07 сентября 2022 в 09:45 Размер текста - 17 +

Клещи, доставленные в Свердловскую область, не опасны для человека Фото: Виктор Хасаншин © URA.RU В Свердловскую область привезли более 35 миллионов насекомых и клещей, помогающих бороться с вредителями. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Свердловской области. «На грузовой комплекс аэропорта Кольцово поступила партия насекомых и клещей-энтомофагов в количестве 35 794 500 штук», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. Груз привезли предприятиям Екатеринбурга и Свердловской области. Однако такие клещи не опасны для человека, уточнили в Россельхознадзоре. Они приспособлены для поедания паразитов, вредящих урожаю фермеров. Благодаря клещам, предприятия могут не использовать вредные вещества для убийства насекомых. Ранее в ведомстве сообщали о крупной партии клещей из Нидерландов. Также из Европы в Свердловскую область доставляли безопасных для человека насекомых.

В Свердловскую область привезли более 35 миллионов насекомых и клещей, помогающих бороться с вредителями. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Свердловской области. «На грузовой комплекс аэропорта Кольцово поступила партия насекомых и клещей-энтомофагов в количестве 35 794 500 штук», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. Груз привезли предприятиям Екатеринбурга и Свердловской области. Однако такие клещи не опасны для человека, уточнили в Россельхознадзоре. Они приспособлены для поедания паразитов, вредящих урожаю фермеров. Благодаря клещам, предприятия могут не использовать вредные вещества для убийства насекомых. Ранее в ведомстве сообщали о крупной партии клещей из Нидерландов. Также из Европы в Свердловскую область доставляли безопасных для человека насекомых.