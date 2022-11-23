Снижение цены показали девять из 14 наблюдаемых товаров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

В Челябинской области за две последние недели зафиксировали снижение цен на сахар. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона, из 14 наблюдаемых позиций девять показали снижение.

«Из 14 наблюдаемых социально значимых продуктов девять позиций показали снижение цен. Наибольшее снижение цен за две недели наблюдается на сахар, кг -4,15% (-2,75 руб.), крупу гречневую, кг -3,37% (-3,79 руб.), куры охлажденные и замороженные, кг -2,48% (-3,91 руб.)», — сообщили URA.RU в пресс-службе КСП региона.

В ведомстве отметили, что пять оставшихся позиций показали, хоть и незначительный, но рост стоимости. Так килограмм картофеля подорожал почти на 1,5 рубля, стоимость капусты выросла на 50 копеек, цена десятка яиц повысилась почти на два рубля.

Ранее россиян предупредили о росте цен на некоторые продукты с 1 декабря. Кандидат экономических наук Михаил Беляев пояснил, что в связи с празднованием Нового года вырастет стоимость продуктов, которые традиционно будут украшать праздничные столы. Цены на такие продукты, по мнению Беляева, вырастут в среднем на 5-15%.