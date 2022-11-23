В Челябинской области восстановили движение на трассе М5

Запрет движение был введен от Чебаркуля до Башкортостана
Движение транспорта на трассе М5 «Урал» в Челябинской области восстановлено. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.
«Движение транспорта по автодороге М5 „Урал“ восстановлено. Легковые автомобили и большегрузы передвигаются в штатном режиме», — отметили в пресс-службе ведомства.
Запрет на передвижение был введен 24 ноября с 7:30 до 14:00 от Чебаркуля до границы с Республикой Башкортостан из-за неблагоприятных погодных условий. Ограничения коснулись движения большегрузного и пассажирского транспорта, а также легкового такси.
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