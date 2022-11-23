23 ноября 2022

В Челябинской области восстановили движение на трассе М5

© Служба новостей «URA.RU»
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Запрет движение был введен от Чебаркуля до Башкортостана Фото:

Движение транспорта на трассе М5 «Урал» в Челябинской области восстановлено. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

«Движение транспорта по автодороге М5 „Урал“ восстановлено. Легковые автомобили и большегрузы передвигаются в штатном режиме», — отметили в пресс-службе ведомства.

Запрет на передвижение был введен 24 ноября с 7:30 до 14:00 от Чебаркуля до границы с Республикой Башкортостан из-за неблагоприятных погодных условий. Ограничения коснулись движения большегрузного и пассажирского транспорта, а также легкового такси.

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Движение транспорта на трассе М5 «Урал» в Челябинской области восстановлено. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. «Движение транспорта по автодороге М5 „Урал“ восстановлено. Легковые автомобили и большегрузы передвигаются в штатном режиме», — отметили в пресс-службе ведомства. Запрет на передвижение был введен 24 ноября с 7:30 до 14:00 от Чебаркуля до границы с Республикой Башкортостан из-за неблагоприятных погодных условий. Ограничения коснулись движения большегрузного и пассажирского транспорта, а также легкового такси.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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