В Челябинской области восстановили движение на трассе М5

24 ноября 2022 в 15:10 Размер текста - 17 +

Запрет движение был введен от Чебаркуля до Башкортостана Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Движение транспорта на трассе М5 «Урал» в Челябинской области восстановлено. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. «Движение транспорта по автодороге М5 „Урал“ восстановлено. Легковые автомобили и большегрузы передвигаются в штатном режиме», — отметили в пресс-службе ведомства. Запрет на передвижение был введен 24 ноября с 7:30 до 14:00 от Чебаркуля до границы с Республикой Башкортостан из-за неблагоприятных погодных условий. Ограничения коснулись движения большегрузного и пассажирского транспорта, а также легкового такси.

Движение транспорта на трассе М5 «Урал» в Челябинской области восстановлено. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. «Движение транспорта по автодороге М5 „Урал“ восстановлено. Легковые автомобили и большегрузы передвигаются в штатном режиме», — отметили в пресс-службе ведомства. Запрет на передвижение был введен 24 ноября с 7:30 до 14:00 от Чебаркуля до границы с Республикой Башкортостан из-за неблагоприятных погодных условий. Ограничения коснулись движения большегрузного и пассажирского транспорта, а также легкового такси.