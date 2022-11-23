Свердловчане на огневой позиции передали участникам спецоперации важный груз. Фото, видео

24 ноября 2022 в 15:54 Размер текста - 17 +

Волонтеры передали военным амуницию, одежду, снаряжение (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Волонтеры из Свердловской области побывали в зоне специальной военной операции и передали участникам СВО снаряжение, амуницию, одежду и другие необходимые вещи. Встреча проходила на огневых позициях, рассказал URA.RU глава «Содружества выпускников СВВПТАУ-ЕВАКУ» Рафаэль Шихов, один из инициаторов акции. «В День ракетных войск и артиллерии передали гуманитарку прямо на огневых позициях самоходных-артиллерийских установок и реактивных систем залпового огня. Поздравили офицеров и солдат. Затем передали гуманитарку гражданским в Мариуполе в разрушенных районах, в Докучаевске многодетной семье, где 18 девочек и в Донецке местному дому малютки», — рассказал Шихов. Ранее URA.RU сообщало, что выпускники Свердловского высшего военно-политического танко-артиллерийского училища (СВВПТАУ) и екатеринбургского высшего артиллерийского командного училища (ЕВАКУ) сделали для своих товарищей, которые участвуют в спецоперации, фирменные шевроны. Их также вручили военным во время последней поездки.

Волонтеры из Свердловской области побывали в зоне специальной военной операции и передали участникам СВО снаряжение, амуницию, одежду и другие необходимые вещи. Встреча проходила на огневых позициях, рассказал URA.RU глава «Содружества выпускников СВВПТАУ-ЕВАКУ» Рафаэль Шихов, один из инициаторов акции. «В День ракетных войск и артиллерии передали гуманитарку прямо на огневых позициях самоходных-артиллерийских установок и реактивных систем залпового огня. Поздравили офицеров и солдат. Затем передали гуманитарку гражданским в Мариуполе в разрушенных районах, в Докучаевске многодетной семье, где 18 девочек и в Донецке местному дому малютки», — рассказал Шихов. Ранее URA.RU сообщало, что выпускники Свердловского высшего военно-политического танко-артиллерийского училища (СВВПТАУ) и екатеринбургского высшего артиллерийского командного училища (ЕВАКУ) сделали для своих товарищей, которые участвуют в спецоперации, фирменные шевроны. Их также вручили военным во время последней поездки.