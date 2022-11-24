В Ханты-Мансийске сделают катки бесплатными для всех

25 ноября 2022 в 21:15 Размер текста - 17 +

В Ханты-Мансийске катки в школах сделают доступными для всех Фото: Денис Моргунов © URA.RU Власти Ханты-Мансийска приняли решение разрешить всем жителям города пользоваться школьными ледовыми катками бесплатно. Об этом URA.RU рассказали в мэрии города. «В шести школах города есть катки для хоккейных команд. Мы решили, что хоккейными кортами можно будет пользоваться не только для урока физкультуры, теперь кататься на них смогут все желающие бесплатно. Будут определены часы, когда можно будет прийти в школу любому человеку и покататься. Единственное, что коньки должны быть с собой, проката в школах нет», — сказали в администрации. В мэрии добавили, что покататься на коньках в Ханты-Мансийске можно на открытых катках в парке имени Бориса Лосева, на центральной площади, горнолыжном комплексе «Хвойный урман». А также в Ледовом дворце спорта и, теперь, в шести школах города.

Власти Ханты-Мансийска приняли решение разрешить всем жителям города пользоваться школьными ледовыми катками бесплатно. Об этом URA.RU рассказали в мэрии города. «В шести школах города есть катки для хоккейных команд. Мы решили, что хоккейными кортами можно будет пользоваться не только для урока физкультуры, теперь кататься на них смогут все желающие бесплатно. Будут определены часы, когда можно будет прийти в школу любому человеку и покататься. Единственное, что коньки должны быть с собой, проката в школах нет», — сказали в администрации. В мэрии добавили, что покататься на коньках в Ханты-Мансийске можно на открытых катках в парке имени Бориса Лосева, на центральной площади, горнолыжном комплексе «Хвойный урман». А также в Ледовом дворце спорта и, теперь, в шести школах города.