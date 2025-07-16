Силовики заинтересовались опальным медиаменеджером мэрии Пыть-Яха (ХМАО). По данным источников URA.RU, стимулирующие выплаты директора телекомпании «Пыть-Яхинформ» Жанеты Матрунич решил проверить местное управление экономической безопасности горотдела полиции.
«В мэрии силовики запросили документацию и проверяют деятельность директора. Сама Матрунич закрыла предыдущий больничный и сразу успела открыть новый», — сообщает инсайдер.
Об увольнении Матрунич в июле подняла вопрос прокуратура. На заседании комиссии ей предъявили претензии из-за неправомерного улучшения условий стимулирующих выплат, а также трудоустройства дочери-подростка без соответствующего образования в телекомпанию. Медиаменеджер называла нарушения «техническими».
В распоряжении редакции имеются подтверждающие документы. Комментарий силовиков и администрации ожидается.
Ранее URA.RU сообщало, что прокурор Пыть-Яха Степан Филипенко потребовал уволить Матрунич по отрицательным основаниям. Информацию подтвердили в мэрии.
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