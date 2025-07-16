Силовики заинтересовались опальным медиаменеджером мэрии ХМАО. Инсайд

ОБЭП проверяет выплаты директора ТРК «Пыть-Яхинформ» Матрунич
© Служба новостей «URA.RU»
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ОБЭП потребовал от мэрии Пыть-Яха предоставить документы по стимулирующим выплатам медиаменеджера
ОБЭП потребовал от мэрии Пыть-Яха предоставить документы по стимулирующим выплатам медиаменеджера Фото:

Силовики заинтересовались опальным медиаменеджером мэрии Пыть-Яха (ХМАО). По данным источников URA.RU, стимулирующие выплаты директора телекомпании «Пыть-Яхинформ» Жанеты Матрунич решил проверить местное управление экономической безопасности горотдела полиции.

«В мэрии силовики запросили документацию и проверяют деятельность директора. Сама Матрунич закрыла предыдущий больничный и сразу успела открыть новый», — сообщает инсайдер.

Об увольнении Матрунич в июле подняла вопрос прокуратура. На заседании комиссии ей предъявили претензии из-за неправомерного улучшения условий стимулирующих выплат, а также трудоустройства дочери-подростка без соответствующего образования в телекомпанию. Медиаменеджер называла нарушения «техническими».

В распоряжении редакции имеются подтверждающие документы. Комментарий силовиков и администрации ожидается.

Ранее URA.RU сообщало, что прокурор Пыть-Яха Степан Филипенко потребовал уволить Матрунич по отрицательным основаниям. Информацию подтвердили в мэрии.

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Силовики заинтересовались опальным медиаменеджером мэрии Пыть-Яха (ХМАО). По данным источников URA.RU, стимулирующие выплаты директора телекомпании «Пыть-Яхинформ» Жанеты Матрунич решил проверить местное управление экономической безопасности горотдела полиции. «В мэрии силовики запросили документацию и проверяют деятельность директора. Сама Матрунич закрыла предыдущий больничный и сразу успела открыть новый», — сообщает инсайдер. Об увольнении Матрунич в июле подняла вопрос прокуратура. На заседании комиссии ей предъявили претензии из-за неправомерного улучшения условий стимулирующих выплат, а также трудоустройства дочери-подростка без соответствующего образования в телекомпанию. Медиаменеджер называла нарушения «техническими». В распоряжении редакции имеются подтверждающие документы. Комментарий силовиков и администрации ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что прокурор Пыть-Яха Степан Филипенко потребовал уволить Матрунич по отрицательным основаниям. Информацию подтвердили в мэрии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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