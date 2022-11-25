Возгорание удалось быстро ликвидировать Фото: Илья Московец © URA.RU

Пожар произошел в микрорайоне Тополиная аллея в Челябинске. Из-за возгорания жители многоэтажки самостоятельно эвакуировались, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

«Подразделения Челябинского пожарно-спасательного гарнизона реагировали на вызов: произошел пожар в квартире жилого дома по улице 250 лет Челябинску. Самостоятельно по незадымляемой лестничной клетке эвакуировалось 15 человек. В настоящее время открытое горение ликвидировано», — уточнили в ведомстве.

В результате пожара никто не пострадал. Причину возгорания будут устанавливать сотрудники отдела дознания.

Ранее в Челябинске сгорела квартира по улице Шагольской. Не смогли эвакуироваться из зоны возгорания и погибли трое человек.