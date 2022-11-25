25 ноября 2022

Жители многоэтажки в Челябинске эвакуировались из-за пожара. Фото

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Взрыв бытового газа в доме № 164 на проспекте Карла Маркса. Часть 5. Магнитогорск, пожарная охрана, мсч
Возгорание удалось быстро ликвидировать Фото:

Пожар произошел в микрорайоне Тополиная аллея в Челябинске. Из-за возгорания жители многоэтажки самостоятельно эвакуировались, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

«Подразделения Челябинского пожарно-спасательного гарнизона реагировали на вызов: произошел пожар в квартире жилого дома по улице 250 лет Челябинску. Самостоятельно по незадымляемой лестничной клетке эвакуировалось 15 человек. В настоящее время открытое горение ликвидировано», — уточнили в ведомстве.

В результате пожара никто не пострадал. Причину возгорания будут устанавливать сотрудники отдела дознания.

Ранее в Челябинске сгорела квартира по улице Шагольской. Не смогли эвакуироваться из зоны возгорания и погибли трое человек.

Фото:

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Пожар произошел в микрорайоне Тополиная аллея в Челябинске. Из-за возгорания жители многоэтажки самостоятельно эвакуировались, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области. «Подразделения Челябинского пожарно-спасательного гарнизона реагировали на вызов: произошел пожар в квартире жилого дома по улице 250 лет Челябинску. Самостоятельно по незадымляемой лестничной клетке эвакуировалось 15 человек. В настоящее время открытое горение ликвидировано», — уточнили в ведомстве. В результате пожара никто не пострадал. Причину возгорания будут устанавливать сотрудники отдела дознания. Ранее в Челябинске сгорела квартира по улице Шагольской. Не смогли эвакуироваться из зоны возгорания и погибли трое человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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