В челябинском минпроме назвали причину спада производства

Челябинский минпром: объемы производства снизились из-за металлургии
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Несмотря на санкции, ряд отраслей демонстрирует хорошие показатели Фото:

На снижение индекса промышленного производства в Челябинской области повлияло снижение индекса в металлургической отрасли, но адаптация сталелитейщиков к новой реальности не означает производственный кризис. Ряд важных отраслей в регионе демонстрирует рост. Об этом URA.RU сообщили в региональном министерстве промышленности, новых технологий и природных ресурсов.

«В январе—октябре 2022 года индекс промышленного производства Челябинской области составил 98,5% по сравнению с периодом прошлого года. На снижение больше всего повлияло падение индекса по металлургии — 91,8% (составляет 65,5% от общего объема обрабатывающих производств). При этом внутригодовая динамика демонстрирует замедление спада, отражая адаптацию к новой реальности. В сентябре впервые за последние полгода зафиксирован рост показателя — на 6% к сентябрю 2021 года», — заявили URA.RU в региональном минпроме.

В министерстве отмечают, что несмотря санкции и давление на российскую экономику, рост индекса производства отмечается в регионе по ряду промышленных направлений, в том числе и в сфере высоких технологий. Так производство компьютеров, электронных и оптических изделий за отчетный период выросло на 125,02%. Производство транспортных средств, машин и оборудования — 115,2%, минеральной продукции — 105,1%.

Хорошие показатели у производителей электрического оборудования — 103,3%, а также у готовых изделий — 107,5%. Индекс ремонта и монтажа оборудования также вырос — 108,3%.

«Предприятия региона работают стабильно и причин для паники нет. Для исправления ситуации в отдельных секторах промышленности продолжим разрабатывать и внедрять новые механизмы федеральных и региональных мер господдержки», — отмечают в министерстве.

Ранее Челябинскстат сообщил, что производство стали нелегированной в слитках и полуфабрикатах в регионе сократилось на 84,8%. А производство трикотажных и вязаных изделий упало до 78,9%.

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На снижение индекса промышленного производства в Челябинской области повлияло снижение индекса в металлургической отрасли, но адаптация сталелитейщиков к новой реальности не означает производственный кризис. Ряд важных отраслей в регионе демонстрирует рост. Об этом URA.RU сообщили в региональном министерстве промышленности, новых технологий и природных ресурсов. «В январе—октябре 2022 года индекс промышленного производства Челябинской области составил 98,5% по сравнению с периодом прошлого года. На снижение больше всего повлияло падение индекса по металлургии — 91,8% (составляет 65,5% от общего объема обрабатывающих производств). При этом внутригодовая динамика демонстрирует замедление спада, отражая адаптацию к новой реальности. В сентябре впервые за последние полгода зафиксирован рост показателя — на 6% к сентябрю 2021 года», — заявили URA.RU в региональном минпроме. В министерстве отмечают, что несмотря санкции и давление на российскую экономику, рост индекса производства отмечается в регионе по ряду промышленных направлений, в том числе и в сфере высоких технологий. Так производство компьютеров, электронных и оптических изделий за отчетный период выросло на 125,02%. Производство транспортных средств, машин и оборудования — 115,2%, минеральной продукции — 105,1%. Хорошие показатели у производителей электрического оборудования — 103,3%, а также у готовых изделий — 107,5%. Индекс ремонта и монтажа оборудования также вырос — 108,3%. «Предприятия региона работают стабильно и причин для паники нет. Для исправления ситуации в отдельных секторах промышленности продолжим разрабатывать и внедрять новые механизмы федеральных и региональных мер господдержки», — отмечают в министерстве. Ранее Челябинскстат сообщил, что производство стали нелегированной в слитках и полуфабрикатах в регионе сократилось на 84,8%. А производство трикотажных и вязаных изделий упало до 78,9%.
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