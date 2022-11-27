27 ноября 2022

В Челябинской области резко снизился индекс промышленного производства

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит в Челябинск заместителя председателя правительства РФ Виктории Абрамченко. Челябинск, мечел, чмк, завод, экология
Индекс производства в металлургии сократился до 91,8% Фото:

В Челябинской области резко снизился индекс промышленного производства. Серьезное влияние на промышленный спад в регионе оказывает металлургия, нефтяная и химическая отрасли. Это следует из опубликованных данных Челябинскстата.

«Индекс промышленного производства в Челябинской области составил: в январе—октябре 2022 года по сравнению с январем-октябрем 2021 года — 98,5%. В октябре 2022 года по сравнению с октябрем 2021 года — 99,3%, по сравнению с сентябрем — 94,8%», — говорится на сайте Челябинскстата.

Органы статистики отмечают, что индексы производства за январь—октябрь 2022 года по сравнению с прошлым годом упали в металлургии — 91,8%, в производстве кокса и нефтепродуктов — 86,1%, в производстве химических веществ и химических продуктов — 93,4%. Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, сократилась до 92,2%.

Выпуск важнейших видов продукции в регионе за данный период также сократился. Так, производство стали нелегированной в слитках и полуфабрикатах сократилось на 84,8%. Производство трикотажных и вязаных изделий упало до 78,9%.

Все главные новости Челябинской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/ACityThatSmog

В Челябинской области резко снизился индекс промышленного производства. Серьезное влияние на промышленный спад в регионе оказывает металлургия, нефтяная и химическая отрасли. Это следует из опубликованных данных Челябинскстата. «Индекс промышленного производства в Челябинской области составил: в январе—октябре 2022 года по сравнению с январем-октябрем 2021 года — 98,5%. В октябре 2022 года по сравнению с октябрем 2021 года — 99,3%, по сравнению с сентябрем — 94,8%», — говорится на сайте Челябинскстата. Органы статистики отмечают, что индексы производства за январь—октябрь 2022 года по сравнению с прошлым годом упали в металлургии — 91,8%, в производстве кокса и нефтепродуктов — 86,1%, в производстве химических веществ и химических продуктов — 93,4%. Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, сократилась до 92,2%. Выпуск важнейших видов продукции в регионе за данный период также сократился. Так, производство стали нелегированной в слитках и полуфабрикатах сократилось на 84,8%. Производство трикотажных и вязаных изделий упало до 78,9%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...