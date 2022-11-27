Индекс производства в металлургии сократился до 91,8% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области резко снизился индекс промышленного производства. Серьезное влияние на промышленный спад в регионе оказывает металлургия, нефтяная и химическая отрасли. Это следует из опубликованных данных Челябинскстата.

«Индекс промышленного производства в Челябинской области составил: в январе—октябре 2022 года по сравнению с январем-октябрем 2021 года — 98,5%. В октябре 2022 года по сравнению с октябрем 2021 года — 99,3%, по сравнению с сентябрем — 94,8%», — говорится на сайте Челябинскстата.

Органы статистики отмечают, что индексы производства за январь—октябрь 2022 года по сравнению с прошлым годом упали в металлургии — 91,8%, в производстве кокса и нефтепродуктов — 86,1%, в производстве химических веществ и химических продуктов — 93,4%. Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, сократилась до 92,2%.

Выпуск важнейших видов продукции в регионе за данный период также сократился. Так, производство стали нелегированной в слитках и полуфабрикатах сократилось на 84,8%. Производство трикотажных и вязаных изделий упало до 78,9%.