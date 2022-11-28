В Златоусте матери погибшего бойца вручили орден Мужества

Указ о присвоении посмертной награды подписал президент РФ Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Златоусте (Челябинская область) матери погибшего в ходе СВО героя Дениса Зиннатуллина вручили орден Мужества. Об этом 29 ноября сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Награду своего сына Дениса Лидия Зиннатуллина получила из рук военного комиссара Владимира Казимирчука и главы Златоуста Максима Пекарского», — заявили в пресс-службе мэрии.

Старшина Денис Зиннатуллин погиб 13 июля в бою в ходе специальной военной операции. За отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга его наградили посмертно орденом Мужества. Указ о присвоении златоустовцу ордена Мужества президент РФ Владимир Путин подписал 14 сентября 2022 года.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация территорий. Мобилизация в России проходила с 21 сентября по 28 октября.