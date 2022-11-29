Свердловские власти оставили ребенка с аутизмом без терапии

Алена из Нижнего Тагила воспитывает пятилетнего сына с расстройством аутистического спектра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Алена из Нижнего Тагила (Свердловская область) воспитывает пятилетнего сына с расстройством аутистического спектра (РАС). Женщина обратилась в отделение соцполитики города и хотела сделать ИППСУ (индивидуальная программа предоставления соцуслуг). В итоге женщине предоставили список услуг, которые будут оказаны ее сыну. Их оказалось недостаточно для эффективной реабилитации ребенка. Об этом URA.RU рассказала сама Алена.

«У моего ребенка РАС. За госсчет получить весь объем услуг сейчас не представляется возможным. Поэтому я решила сделать это через фонд „Я особенный“. Этим летом мы пришли оформлять документ ИППСУ, чтобы получать услуги в фонде. Но в соцполитике нам сказали, что не собираются нам вписывать нужный объем услуг. Почему — не объясняют. А по тому объему, который предлагают, мы можем поучаствовать только в онлайн-проектах. На оплату самих специалистов нам уже не хватит услуг», — говорит Алена.

Чтобы ребенок с таким диагнозом мог усвоить ту или иную информацию, необходимо повторять один и тот же материал множество раз. «Поэтому нам крайне нужна регулярная работа с разными педагогами. В госцентре нам предлагают заниматься только с логопедом и психиатром раз в год по две недели. За первую неделю ребенок только адаптируется к новым людям, за вторую уже начинает заниматься, а тут раз — и реабилитация закончилась. Вот и все. Мы снова предоставлены сами себе. Это совсем неэффективно! У нас вся надежда на фонд „Я особенный“, в котором семьи из других городов получают постоянную надомную помощь от разных специалистов», — поделилась женщина.

В фонде «Я особенный» журналисту URA.RU объяснили, что с ребенком необходимо проводить комплексную терапию, которая даст положительный результат. «С ребенком должны работать разные специалисты. Только полноценная комплексная программа позволит достичь положительных результатов. Мы общались с Аленой, проконсультировали ее по интересующим вопросам», — отметили в организации.

Редакция агентства направила официальный запрос в региональное министерство социальной политики. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU писало, что Оксана из Первоуральска (Свердловская область), которая воспитывает семилетнюю дочь с диагнозом эпилепсия, не получила весь спектр услуг. Аналогичная история произошла жительницей Невьянска (Свердловская область) Еленой. Женщина в одиночку воспитывает семилетнего сына с диагнозом аутизм. Обращение свердловчанки в отделение соцполитики города было проигнорировано.