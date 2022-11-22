Свердловские соцслужбы лишили девочку-инвалида реабилитации

Ребенок с эпилепсией из Первоуральска остался без лечения

23 ноября 2022 в 20:56 Размер текста - 17 +

В три года у девочки случился ишемический инсульт, который повлек за собой осложнения Фото: Александр Мамаев © URA.RU Оксана из Первоуральска (Свердловская область) воспитывает семилетнюю дочь с диагнозом эпилепсия. У ребенка в три года случился ишемический инсульт, который и повлек за собой осложнения. Женщина обратилась в отделение соцполитики города и попросила сделать ИППСУ (индивидуальная программа предоставления соцуслуг). В итоге женщине предоставили список услуг, которые будут оказаны ее дочке. Их оказалось недостаточно для реабилитации ребенка. Об этом URA.RU рассказала сама Оксана. «У моего ребенка эпилепсия, которая возникла после того, как дочь в три года перенесла ишемический инсульт. Я обратилась в отделение соцполитики Первоуральска и попросила сделать ИППСУ. В итоге в документ выписали следующее: социально-педагогические услуги — диагностика — 1 раз в год, проведение индивидуального занятия по обучению родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольным получателями услуг 2 раза в год, социально-психологический патронаж 2 раза в месяц и все. Увидев этот „список“, я не могла найти слов, только шок. Простите, но это какое-то чиновничье издевательство», — говорит женщина. Оксана решила добиться полного списка услуг для своего ребенка. Она обратилась в прокуратуру, но безрезультатно. «Я обратилась в прокуратуру 18 октября (заявление есть в распоряжении редакции). Мне пришла классическая отписка. Помогать мне в ведомстве не будут», — отметила горожанка. В фонде «Я особенный» журналисту URA.RU пояснили, что с ребенком необходимо проводить комплексную терапию, которая даст положительную динамику. «С ребенком должен работать высокоуровневый специалист в системе ABA. Необходимо разработать индивидуальную программу для ребенка, чтобы он приобретал новые навыки, да и в целом, чтобы был хоть какой-то эффект. К сожалению, сейчас спектр соцуслуг свели до минимума. Мы приняли заявление у Оксаны, и будем помогать ей в этом вопросе», — отметили в организации. Редакция агентства направила официальный запрос в региональное министерство социальной политики. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU писало, что свердловчанка, которая в одиночку воспитывает семилетнего сына с диагнозом аутизм, получила отказ на соцуслуги. До урезания услуг с мальчиком на регулярной основе работали детский психолог и поведенческий аналитик. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Оксана из Первоуральска (Свердловская область) воспитывает семилетнюю дочь с диагнозом эпилепсия. У ребенка в три года случился ишемический инсульт, который и повлек за собой осложнения. Женщина обратилась в отделение соцполитики города и попросила сделать ИППСУ (индивидуальная программа предоставления соцуслуг). В итоге женщине предоставили список услуг, которые будут оказаны ее дочке. Их оказалось недостаточно для реабилитации ребенка. Об этом URA.RU рассказала сама Оксана. «У моего ребенка эпилепсия, которая возникла после того, как дочь в три года перенесла ишемический инсульт. Я обратилась в отделение соцполитики Первоуральска и попросила сделать ИППСУ. В итоге в документ выписали следующее: социально-педагогические услуги — диагностика — 1 раз в год, проведение индивидуального занятия по обучению родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольным получателями услуг 2 раза в год, социально-психологический патронаж 2 раза в месяц и все. Увидев этот „список“, я не могла найти слов, только шок. Простите, но это какое-то чиновничье издевательство», — говорит женщина. Оксана решила добиться полного списка услуг для своего ребенка. Она обратилась в прокуратуру, но безрезультатно. «Я обратилась в прокуратуру 18 октября (заявление есть в распоряжении редакции). Мне пришла классическая отписка. Помогать мне в ведомстве не будут», — отметила горожанка. В фонде «Я особенный» журналисту URA.RU пояснили, что с ребенком необходимо проводить комплексную терапию, которая даст положительную динамику. «С ребенком должен работать высокоуровневый специалист в системе ABA. Необходимо разработать индивидуальную программу для ребенка, чтобы он приобретал новые навыки, да и в целом, чтобы был хоть какой-то эффект. К сожалению, сейчас спектр соцуслуг свели до минимума. Мы приняли заявление у Оксаны, и будем помогать ей в этом вопросе», — отметили в организации. Редакция агентства направила официальный запрос в региональное министерство социальной политики. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU писало, что свердловчанка, которая в одиночку воспитывает семилетнего сына с диагнозом аутизм, получила отказ на соцуслуги. До урезания услуг с мальчиком на регулярной основе работали детский психолог и поведенческий аналитик.