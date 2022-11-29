Свердловский врач рассказал, для кого опасен новый вирус

Врач из Екатеринбурга Александр Соловьев: метапневмовирус тяжелее всего переносят дети и старики

Новый вирус поражает верхние и нижние дыхательные пути Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Метапневмовирус, захвативший Свердловскую область, опаснее всего для детей раннего возраста и пожилых людей. Об этом URA.RU рассказал эксперт лабораторной диагностики из Екатеринбурга Александр Соловьев.

«Опасность метапневмовирус несет для отдельных категорий людей — в первую очередь для детей, у которых в силу особенностей строения дыхательных путей и незрелости иммунной системы он чаще всего вызывает тяжелую клинику. Протекание болезни осложняется затруднением дыхания, бронхиолитом, бронхитом либо пневмонией, что требует госпитализации таких деток», — объяснил Соловьев.

Другая группа риска, по его словам — пожилые люди, для которых на фоне снижения ресурса иммунной системы метапневмовирус также представляет опасность. Медик добавил, что очень часто пациенты заражаются не только метапневмовирусом, но и однотипным с ним респираторно-синцитиальным вирусом (РС-вирус). В таком случае инфекция протекает сложнее.

При этом Соловьев обратил внимание, что новым метапневмовирус назвать нельзя. «Впервые его выявили у больных детей в 2001 году. После этого, исследуя сыворотки доноров разных лет, обнаруживали антитела к этому вирусу даже с 1958 года», — добавил эксперт.

Ранее свердловский Роспотребнадзор сообщил, что в регионе стали чаще болеть метапневмовирусом. Основные его симптомы — насморк, кашель, лихорадка, одышка и головная боль.