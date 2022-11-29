В пермской больнице выявили нарушения, опасные для жизни и здоровья граждан

В дезинфекционном отделении не проводился ремонт из-за нехватки денег Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Центральный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю обратился в суд с иском к ГБУЗ ПК «Кунгурская больница». Состояние дезинфекционного отделения является нарушением санитарного законодательства, говорится на сайте Кунгурского городского суда.

«Истец просит суд прекратить нарушение санитарного законодательства в ГБУЗ ПК „Кунгурская больница“. При проверке в больнице были выявлены многочисленные нарушения, которые создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, а также возникновения и распространения заболеваний. Дезинфекционное отделение имеет один вход для персонала и выдачи обработанных вещей и для приема инфицированных вещей. Также в отделении отпала плитка от стен, осыпалась штукатурка и имеются следы протечек. На полу в „чистой“ зоне лежат матрасы, мешки с чистым постельным бельем из терапевтического отделения. Нарушения не позволяют качественно проводить влажную уборку и дезинфекцию», — говорится в документе.

Главный врач Кунгурской больницы объяснил, что причиной нарушений является нехватка денег на ремонт. Суд решил удовлетворить исковые требования и потребовал устранить все нарушения до 1 октября 2023 года.

Ранее URA.RU писало, что в больницах Соликамска (Пермский край) неправильно хранили наркотики. Выявленные нарушения были устранены после вынесенного прокурором представления.