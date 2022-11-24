В пермских больницах неправильно хранили наркотики

В городе Соликамск Пермского края во время проверки медицинских учреждений прокуратура обнаружила нарушения требований законодательства, регулирующего оборот наркотических средств. Информация об этом появилась на сайте прокуратуры края.
«Выявлены нарушения порядка, правил ведения, хранения и учета специальных журналов регистрации операций, связанных с оборотом специальных препаратов ограниченного круга пользования. Также в ходе надзорных мероприятий установлено несоответствие локальных нормативных актов больниц действующему законодательству», — сказано на сайте.
В связи с нарушениями, прокурор вынес руководителям медорганизаций представления. В итоге выявленные нарушения были устранены.
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