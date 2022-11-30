В Перми произошло массовое ДТП с автобусом. Видео

30 ноября 2022 в 17:35 Размер текста - 17 +

Автобус, микроавтобус и две легковые машины столкнулись на пермской трассе Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В Перми на пересечении улиц Верхнемуллинская и Промышленная произошло массовое ДТП с рейсовым автобусом. Видео с места происшествия очевидцы разметили в сообществе «ЧП и ДТП/Чрезвычайное происшествие/Пермь» во соцсети «ВКонтакте». «Массовое ДТП с автобусом. Улицы Промышленная — Верхнемуллинская», — говорится в подписи к видео. На дороге столкнулись два легковых автомобиля, микроавтобус Peugeot и рейсовый автобус. О причинах произошедшего и есть ли в результате столкновения пока нет. Агентство направило запросы в пресс-службу УГИББ по городу Перми и краевое министерство здравоохранения.

В Перми на пересечении улиц Верхнемуллинская и Промышленная произошло массовое ДТП с рейсовым автобусом. Видео с места происшествия очевидцы разметили в сообществе «ЧП и ДТП/Чрезвычайное происшествие/Пермь» во соцсети «ВКонтакте». «Массовое ДТП с автобусом. Улицы Промышленная — Верхнемуллинская», — говорится в подписи к видео. На дороге столкнулись два легковых автомобиля, микроавтобус Peugeot и рейсовый автобус. О причинах произошедшего и есть ли в результате столкновения пока нет. Агентство направило запросы в пресс-службу УГИББ по городу Перми и краевое министерство здравоохранения.