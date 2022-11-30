В Перми произошло массовое ДТП с автобусом. Видео

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Новые автобусы. Пермь, автобус, пермь
Автобус, микроавтобус и две легковые машины столкнулись на пермской трассе Фото:

В Перми на пересечении улиц Верхнемуллинская и Промышленная произошло массовое ДТП с рейсовым автобусом. Видео с места происшествия очевидцы разметили в сообществе «ЧП и ДТП/Чрезвычайное происшествие/Пермь» во соцсети «ВКонтакте».

«Массовое ДТП с автобусом. Улицы Промышленная — Верхнемуллинская», — говорится в подписи к видео. На дороге столкнулись два легковых автомобиля, микроавтобус Peugeot и рейсовый автобус.

О причинах произошедшего и есть ли в результате столкновения пока нет. Агентство направило запросы в пресс-службу УГИББ по городу Перми и краевое министерство здравоохранения.

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В Перми на пересечении улиц Верхнемуллинская и Промышленная произошло массовое ДТП с рейсовым автобусом. Видео с места происшествия очевидцы разметили в сообществе «ЧП и ДТП/Чрезвычайное происшествие/Пермь» во соцсети «ВКонтакте». «Массовое ДТП с автобусом. Улицы Промышленная — Верхнемуллинская», — говорится в подписи к видео. На дороге столкнулись два легковых автомобиля, микроавтобус Peugeot и рейсовый автобус. О причинах произошедшего и есть ли в результате столкновения пока нет. Агентство направило запросы в пресс-службу УГИББ по городу Перми и краевое министерство здравоохранения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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