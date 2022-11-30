Мэр из ХМАО объяснил причины резкого похудения

01 декабря 2022 в 00:29 Размер текста - 17 +

Трубецкой с мая месяца похудел на 18 килограмм Фото: Алексей Андронов © URA.RU Глава Сургутского района (ХМАО) Андрей Трубецкой рассказал о причинах резкого похудения на 18 кг. Соответсвующую запись мэр разместил на своей личной странице в социальной сети «Вконтакте». «Повторяйте эти два нехитрых упражнения: утром — 50-70 км на велотренажере; вечером 10-15 км на беговой дорожке, и вы навсегда избавитесь не только от лишнего веса, но позабудете все хвори на свете. Так было вчера, позавчера, в субботу и 6 дней каждую неделю с мая этого года, плюс контроль за питанием. И как ножом срезало 18 кг», — говорится в новости. Трубецкой отметил, что в среднем в день тратит 2450 ккал. В комментариях подписчики поддерживают главу района: «Нереально крутой глава, всем бы в нашей стране брать с вас пример как правильно работать во всех направлениях». Ранее URA.RU сообщало, что диетолог назвал два способа сбросить вес без ограничительных диет. Необходимо увеличить расход энергии и добавить в рацион низкокалорийные продукты.

Глава Сургутского района (ХМАО) Андрей Трубецкой рассказал о причинах резкого похудения на 18 кг. Соответсвующую запись мэр разместил на своей личной странице в социальной сети «Вконтакте». «Повторяйте эти два нехитрых упражнения: утром — 50-70 км на велотренажере; вечером 10-15 км на беговой дорожке, и вы навсегда избавитесь не только от лишнего веса, но позабудете все хвори на свете. Так было вчера, позавчера, в субботу и 6 дней каждую неделю с мая этого года, плюс контроль за питанием. И как ножом срезало 18 кг», — говорится в новости. Трубецкой отметил, что в среднем в день тратит 2450 ккал. В комментариях подписчики поддерживают главу района: «Нереально крутой глава, всем бы в нашей стране брать с вас пример как правильно работать во всех направлениях». Ранее URA.RU сообщало, что диетолог назвал два способа сбросить вес без ограничительных диет. Необходимо увеличить расход энергии и добавить в рацион низкокалорийные продукты.