Диетолог назвал два способа сбросить вес без ограничительных диет

Диетолог Бобровский: низкокалорийные продукты помогут похудеть без ограничительных диет

05 сентября 2022 в 09:18 Размер текста - 17 +

Диетолог посоветовал выполнять физические упражнения желающим похудеть Фото: Размик Закарян © URA.RU Для похудения без ограничительных диет нужно увеличить расход энергии и добавить в рацион низкокалорийные продукты. Об этом рассказал врач-диетолог Андрей Бобровский. «Во-первых, нужно увеличить расход энергии. То есть нужны физические упражнения, причем речь необязательно про походы в фитнес-клуб, речь про повседневную нагрузку. Можете начать парковаться дальше от места работы или на остановку раньше выходить из автобуса, чтобы пройтись пешком и сжечь больше калорий, чем обычно», — сказал Бобровский в интервью радио Sputnik. Также он посоветовал включить в рацион низкокалорийные продукты, чтобы насыщение наступало раньше. Например, добавлять к привычной пище фрукты или овощи, отметил диетолог. Он заявил, что не является сторонником ограничительных диет. Ранее психолог, специалист по работе с пищевым поведением Евгения Котомцева рассказала URA.RU, что регулярное питание и бытовая активность помогают сбросить вес. По ее словам, важно различать физический и эмоциональный голод, а также не доводить себя до состояния сильного голода.

Для похудения без ограничительных диет нужно увеличить расход энергии и добавить в рацион низкокалорийные продукты. Об этом рассказал врач-диетолог Андрей Бобровский. «Во-первых, нужно увеличить расход энергии. То есть нужны физические упражнения, причем речь необязательно про походы в фитнес-клуб, речь про повседневную нагрузку. Можете начать парковаться дальше от места работы или на остановку раньше выходить из автобуса, чтобы пройтись пешком и сжечь больше калорий, чем обычно», — сказал Бобровский в интервью радио Sputnik. Также он посоветовал включить в рацион низкокалорийные продукты, чтобы насыщение наступало раньше. Например, добавлять к привычной пище фрукты или овощи, отметил диетолог. Он заявил, что не является сторонником ограничительных диет. Ранее психолог, специалист по работе с пищевым поведением Евгения Котомцева рассказала URA.RU, что регулярное питание и бытовая активность помогают сбросить вес. По ее словам, важно различать физический и эмоциональный голод, а также не доводить себя до состояния сильного голода.