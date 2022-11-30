30 ноября 2022

Синоптик Вильфанд предрек свердловчанам аномальную погоду в декабре

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снежный город. Екатеринбург, снег, зима, город в снегу
В декабре в Екатеринбурге ожидаются аномальные морозы Фото:

В Екатеринбурге в декабре ожидается аномально низкая температура. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Центральные и южные регионы Уральского федерального округа ожидает аномально холодная погода в декабре», — цитирует Романа Вильфанда ТАСС. В частности, это коснется Екатеринбурга, Челябинска и Кургана.

Ранее URA.RU сообщало, что аномальные морозы в России наступили раньше на два месяца. Температура во многих регионах РФ будет соответствовать самому холодному периоду года — концу января.

Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo

В Екатеринбурге в декабре ожидается аномально низкая температура. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Центральные и южные регионы Уральского федерального округа ожидает аномально холодная погода в декабре», — цитирует Романа Вильфанда ТАСС. В частности, это коснется Екатеринбурга, Челябинска и Кургана. Ранее URA.RU сообщало, что аномальные морозы в России наступили раньше на два месяца. Температура во многих регионах РФ будет соответствовать самому холодному периоду года — концу января.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...