Синоптик Вильфанд предрек свердловчанам аномальную погоду в декабре

В декабре в Екатеринбурге ожидаются аномальные морозы
В Екатеринбурге в декабре ожидается аномально низкая температура. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Центральные и южные регионы Уральского федерального округа ожидает аномально холодная погода в декабре», — цитирует Романа Вильфанда ТАСС. В частности, это коснется Екатеринбурга, Челябинска и Кургана.
Ранее URA.RU сообщало, что аномальные морозы в России наступили раньше на два месяца. Температура во многих регионах РФ будет соответствовать самому холодному периоду года — концу января.
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