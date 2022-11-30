Синоптик Вильфанд предрек свердловчанам аномальную погоду в декабре

01 декабря 2022 в 07:32 Размер текста - 17 +

В декабре в Екатеринбурге ожидаются аномальные морозы Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге в декабре ожидается аномально низкая температура. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Центральные и южные регионы Уральского федерального округа ожидает аномально холодная погода в декабре», — цитирует Романа Вильфанда ТАСС. В частности, это коснется Екатеринбурга, Челябинска и Кургана. Ранее URA.RU сообщало, что аномальные морозы в России наступили раньше на два месяца. Температура во многих регионах РФ будет соответствовать самому холодному периоду года — концу января.

В Екатеринбурге в декабре ожидается аномально низкая температура. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Центральные и южные регионы Уральского федерального округа ожидает аномально холодная погода в декабре», — цитирует Романа Вильфанда ТАСС. В частности, это коснется Екатеринбурга, Челябинска и Кургана. Ранее URA.RU сообщало, что аномальные морозы в России наступили раньше на два месяца. Температура во многих регионах РФ будет соответствовать самому холодному периоду года — концу января.