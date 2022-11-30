30 ноября 2022

Суд вынес приговор пермяку, забившему до смерти своего знакомого

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Новое здание суда. Тюмень, фемида, правосудие, суд
Суд вынес приговор жителю Пермского края Фото:

В Пермском крае суд вынес приговор мужчине, который избил знакомого односельчанина и нанес ему раны осколком от бутылки. О сроке, который пермяк проведет в колонии, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

«В июле 2022 года 19-летний житель поселка Куеда Пермского края поссорился со своим знакомым. Молодой человек стал избивать своего приятеля руками и ногами, а также вооружившись осколком от разбитой бутылки нанес погибшему раны шеи. От полученных травм 48-летний мужчина скончался», — сообщили в ведомстве.

Суд признал молодого человека виновным в убийстве своего знакомого. Следующие 10 лет и 7 месяцев пермяк проведет в колонии строго режима.

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В Пермском крае суд вынес приговор мужчине, который избил знакомого односельчанина и нанес ему раны осколком от бутылки. О сроке, который пермяк проведет в колонии, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. «В июле 2022 года 19-летний житель поселка Куеда Пермского края поссорился со своим знакомым. Молодой человек стал избивать своего приятеля руками и ногами, а также вооружившись осколком от разбитой бутылки нанес погибшему раны шеи. От полученных травм 48-летний мужчина скончался», — сообщили в ведомстве. Суд признал молодого человека виновным в убийстве своего знакомого. Следующие 10 лет и 7 месяцев пермяк проведет в колонии строго режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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