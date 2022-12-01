01 декабря 2022

Челябинцу вынесли приговор за стрельбу в полицейского

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебный процесс по делу экс-мэра Каменска-Уральского Михаила Астахова. Свердловская область, Каменск-Уральский, оглашение приговора, приговор суда, судья, суд, судебный процесс
Суд назначил мужчине более семи лет колонии строгого режима Фото:

Чебаркульский суд (Челябинская область) вынес приговор челябинцу, который, пытаясь избежать задержания, стрелял в полицейского из газового пистолета. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Городской суд вынес приговор 43-летнему жителю Челябинска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти)», — уточнили в ведомстве.

В июне 2021 года сотрудники спецподразделения «ГРОМ» ГУ МВД проводили рейд по поимке наркосбытчиков в лесу рядом с Чебаркулем. Там находился и челябинец, который испугался наказания. При попытке скрыться сбежать он несколько раз выстрелил в полицейского из газового пистолета, а также бил стража порядка ногами и руками.

За нападение мужчину приговорили к трем годам лишения свободы. В сумме с приговором за сбыт наркотиков суд назначил ему семь лет и восемь месяцев колонии строгого режима.

Ранее другой челябинец напал на двух прокуроров. Пришедший на прием мужчина, разозленный ответом на вопрос, ударил одного из сотрудников ведомства. На этом дебошир не успокоился, а атаковал на пытавшегося урезонить его второго силовика.

Все главные новости Челябинской области в telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/ACityThatSmog

Чебаркульский суд (Челябинская область) вынес приговор челябинцу, который, пытаясь избежать задержания, стрелял в полицейского из газового пистолета. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Городской суд вынес приговор 43-летнему жителю Челябинска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти)», — уточнили в ведомстве. В июне 2021 года сотрудники спецподразделения «ГРОМ» ГУ МВД проводили рейд по поимке наркосбытчиков в лесу рядом с Чебаркулем. Там находился и челябинец, который испугался наказания. При попытке скрыться сбежать он несколько раз выстрелил в полицейского из газового пистолета, а также бил стража порядка ногами и руками. За нападение мужчину приговорили к трем годам лишения свободы. В сумме с приговором за сбыт наркотиков суд назначил ему семь лет и восемь месяцев колонии строгого режима. Ранее другой челябинец напал на двух прокуроров. Пришедший на прием мужчина, разозленный ответом на вопрос, ударил одного из сотрудников ведомства. На этом дебошир не успокоился, а атаковал на пытавшегося урезонить его второго силовика.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...