Челябинцу вынесли приговор за стрельбу в полицейского

Суд назначил мужчине более семи лет колонии строгого режима Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Чебаркульский суд (Челябинская область) вынес приговор челябинцу, который, пытаясь избежать задержания, стрелял в полицейского из газового пистолета. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Городской суд вынес приговор 43-летнему жителю Челябинска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти)», — уточнили в ведомстве.

В июне 2021 года сотрудники спецподразделения «ГРОМ» ГУ МВД проводили рейд по поимке наркосбытчиков в лесу рядом с Чебаркулем. Там находился и челябинец, который испугался наказания. При попытке скрыться сбежать он несколько раз выстрелил в полицейского из газового пистолета, а также бил стража порядка ногами и руками.

За нападение мужчину приговорили к трем годам лишения свободы. В сумме с приговором за сбыт наркотиков суд назначил ему семь лет и восемь месяцев колонии строгого режима.

Ранее другой челябинец напал на двух прокуроров. Пришедший на прием мужчина, разозленный ответом на вопрос, ударил одного из сотрудников ведомства. На этом дебошир не успокоился, а атаковал на пытавшегося урезонить его второго силовика.