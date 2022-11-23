Челябинец напал на двух прокуроров

Нарушителю не понравился ответ прокурора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Уйский районный суд (Челябинская область) вынес приговор в отношении местного жителя, напавшего на двух сотрудников прокуратуры. Как сообщает пресс-служба суда, мужчина осужден на год условно.

«Гражданин пришел в прокуратуру района, куда уже ранее обращался с жалобой на действия судебных приставов. Ему не понравился ответ прокурора, и мужчина ударил сотрудника ведомства в грудь», — говорится в сообщении пресс-службы.

Прокурора откинуло к стене, а мужчина попытался вновь ударить его, уже в голову. На звуки борьбы в кабинет зашел другой сотрудник и пытался оттолкнуть нарушителя от коллеги. Мужчина не успокоился и ударил второго сотрудника в ногу. В прокуратуру вызвали полицию.

Подсудимый с обвинением согласился частично. Суд признал его виновным по ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти) и назначил ему лишение свободы на один год условно, с испытательным сроком в 1 год 6 месяцев.

Ранее пенсионер из Челябинска напал на медсестру. Мужчина ударил медработницу в лицо пока ждал дежурного врача.