Челябинцы раскупили новогодние ночи в коттеджах

В Челябинске заканчиваются предложения на аренду коттеджей в новогоднюю ночь. На популярном сайте объявлений более 80% текстов о посуточной аренде домов имеют приписку «Новый год занят».
Самым дешевым вариантом был загородный комплекс «У татарина». За коттедж на 15 человек 50 тысяч рублей — минимальная цена в новогоднюю ночь. В скандинавских домиках «Побег из города» цена начиналась от 18 тысяч рублей за двухместный дом. Сервис посуточных коттеджей Magic Wood за коттедж на девятерых человек в новогодний уик-энд просил 70 тысяч рублей. Все места с 31 декабря по 2 января в этих комплексах уже разобрали.
Один из свободных коттеджей эко-парка «Лазурный» на Avito сдается за 100 тысяч рублей. В доме есть спальные места на 20 человек, баня, светомузыка и купель. База отдыха «Тихое место» предлагает коттеджи за 60 тысяч рублей с 31 декабря по 2 января.
Самым дорогим вариантом стала аренда коттеджа «Банная Усадьба» — 120 тысяч рублей за сутки. В доме находится баня, бассейн и 22 спальных места. На огороженной территории также есть беседка, коптильня и мангальная зона со всем необходимым.
Ранее челябинские базы отдыха определились с ценами на Новый год. Стоимость туров начинается от десяти тысяч рублей за сутки без банкета.
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