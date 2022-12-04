Глава МЧС России прибыл в пункт временного размещения в Нижневартовске

Глава МЧС России Александр Куренков сразу после осмотра места трагедии в Нижневартовске прибыл в пункт временного размещения (далее ПВР), расположенный в школе №8. Информацию передает корреспондент URA.RU.
«Министр прибыл в ПВРР. Александр Куренков начал заседание штаба. Оно проходит в закрытом режиме. По итогам заседания для СМИ дадут комментарий, ожидается пресс-подход», — сообщает корреспондент URA.RU.
Ранее URA.RU сообщало, что на место ЧП в Нижневартовске прибыл Глава МЧС России Александр Куренков. Во время обхода места трагедии замначальника ГУ МЧС России по ХМАО-Югре Роман Артамонов доложил министру о ходе проведения работ. Губернатор ХМАО так же прибыла в Нижневартовск на место взрыва многоквартирного дома. Напомним, взрыв в жилом доме Нижневартовска случился 4 декабря. На месте работают спасатели. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Предварительная версия случившегося — взрыв бытового газа.
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