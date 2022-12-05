Пермяки рассказали, что не могут сдать кровь и ругаются в очередях

В Пермском крае попросили увеличить количество бригад по забору донорской крови

В Соликамске просят увеличить количество выездных специалистов по забору донорской крови Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Соликамске Пермского края попросили организовать запись и увеличить количество специалистов выездной бригады по забору донорской крови. Местные жители пожаловались, что желающих сдать кровь всегда много и ждать приходится долго, из-за этого в очереди возрастает напряжение.

«А можно организовать запись и расширить бригаду при выездах в г. Соликамск? Желающих всегда очень много, столпотворение, ругань. Очередь приходится занимать за несколько часов до начала приема. Это ненормально! Так, при желании сдать кровь можно быть в очереди от 3х и более часов, и нет гарантии, что сдашь», — написала в группу «Я донор Пермский край» соцсети «ВКонтакте» Дарья Чуклинова.

В группе донорского движения, которое организует выезд специалистов по всему Пермскому краю ответили, что обращение передали выездной бригаде. В паблике также рассказали о ситуации с донорами в Чусовом, по просьбе которых было расширено время приема и увеличено число сотрудников бригады, организована запись. При этом в назначенный день из 170 человек пришли только 90. С такой тенденцией, отметили волонтеры, следующий выезд будет организован с приемом без записи.

Ранее в краевой больнице имени Вагнера в Березниках ввели ограничение на прием доноров. Объявление об этом было размещено на входе в отделение переливания крови.