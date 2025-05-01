Власти Перми за 88 млн рублей проинформируют пассажиров о прибытии транспорта

Пермские власти ищут подрядчика для оказания услуг по информированию пассажиров на остановках о прибытии транспорта. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
«Исполнитель обязан транслировать на табло время прибытия общественного транспорта. Максимальное количество электронных табло — 159. Срок оказания услуг информирования — с 1 июня 2025 года по 30 ноября 2027 года. Начальная цена контракта — 88,2 млн рублей», — сообщается в документации к закупке.
Новые табло появятся во всех районах города. Исполнитель должен раз в два месяца удалять пыль и загрязнения с поверхностей табло, проводить визуальный осмотр и устранять выявленные повреждения оборудования.
Ранее URA.RU сообщало, как изменятся маршруты на майские праздники. Так, 4 мая маршрут №41 сократят до улицы Попова. Автобус №50 в сторону Крохалевки следует по улицам Борчанинова, Пушкина и Революции, а в сторону Паркового — по улицам Революции и Куйбышева. 8 мая автобусы также будут следовать в объезд.
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