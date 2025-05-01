01 мая 2025

Власти Перми за 88 млн рублей проинформируют пассажиров о прибытии транспорта

На остановках общественного транспорта в Перми будут установлены 159 новых табло
© Служба новостей «URA.RU»
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С 1 июня пассажиров будут информировать по-новому
С 1 июня пассажиров будут информировать по-новому Фото:

Пермские власти ищут подрядчика для оказания услуг по информированию пассажиров на остановках о прибытии транспорта. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

«Исполнитель обязан транслировать на табло время прибытия общественного транспорта. Максимальное количество электронных табло — 159. Срок оказания услуг информирования — с 1 июня 2025 года по 30 ноября 2027 года. Начальная цена контракта — 88,2 млн рублей», — сообщается в документации к закупке.

Новые табло появятся во всех районах города. Исполнитель должен раз в два месяца удалять пыль и загрязнения с поверхностей табло, проводить визуальный осмотр и устранять выявленные повреждения оборудования.

Ранее URA.RU сообщало, как изменятся маршруты на майские праздники. Так, 4 мая маршрут №41 сократят до улицы Попова. Автобус №50 в сторону Крохалевки следует по улицам Борчанинова, Пушкина и Революции, а в сторону Паркового — по улицам Революции и Куйбышева. 8 мая автобусы также будут следовать в объезд. 

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Пермские власти ищут подрядчика для оказания услуг по информированию пассажиров на остановках о прибытии транспорта. Об этом сообщается на сайте госзакупок. «Исполнитель обязан транслировать на табло время прибытия общественного транспорта. Максимальное количество электронных табло — 159. Срок оказания услуг информирования — с 1 июня 2025 года по 30 ноября 2027 года. Начальная цена контракта — 88,2 млн рублей», — сообщается в документации к закупке. Новые табло появятся во всех районах города. Исполнитель должен раз в два месяца удалять пыль и загрязнения с поверхностей табло, проводить визуальный осмотр и устранять выявленные повреждения оборудования. Ранее URA.RU сообщало, как изменятся маршруты на майские праздники. Так, 4 мая маршрут №41 сократят до улицы Попова. Автобус №50 в сторону Крохалевки следует по улицам Борчанинова, Пушкина и Революции, а в сторону Паркового — по улицам Революции и Куйбышева. 8 мая автобусы также будут следовать в объезд. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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