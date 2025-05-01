В Пермском крае число пострадавших от укусов клещей возросло в четыре раза

С начала сезона в медучреждения Пермского края поступило 1252 обращения от жителей, которых укусили клещи, — сообщается на сайте регионального Управления Роспотребнадзора. Неделей ранее эта цифра составляла 338 человек, это в 3,7 раза меньше.
«По числу обращений лидирует Пермский муниципальный округ — 205, далее идет Пермь — 198, Краснокамский городской округ — 93, Кунгурский муниципальный округ — 81, Чайковский городской округ — 72, Кудымкарский муниципальный округ — 32», — сообщает ведомство.
Почти половина всех случаев произошла на территории, прилегающей к дому. В 41% — во время посещения дач, в 14% — в лесу. среди пострадавших — 327 детей.
Ранее URA.RU рассказало, как не стать жертвой укуса клеща. Профилактические меры необходимо соблюдать при отдыхе на природе, прогулках в лесу, в парках, пребывании на дачах и при выгуливании домашних животных.
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