01 мая 2025

В Пермском крае число пострадавших от укусов клещей возросло в четыре раза

Роспотребнадзор: в Пермском крае от укусов клещей пострадало 1252 человека
© Служба новостей «URA.RU»
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Среди пострадавших - 327 детей
Среди пострадавших - 327 детей Фото:

С начала сезона в медучреждения Пермского края поступило 1252 обращения от жителей, которых укусили клещи, — сообщается на сайте регионального Управления Роспотребнадзора. Неделей ранее эта цифра составляла 338 человек, это в 3,7 раза меньше.

«По числу обращений лидирует Пермский муниципальный округ — 205, далее идет Пермь — 198, Краснокамский городской округ — 93, Кунгурский муниципальный округ — 81, Чайковский городской округ — 72, Кудымкарский муниципальный округ — 32», — сообщает ведомство.

Почти половина всех случаев произошла на территории, прилегающей к дому. В 41% — во время посещения дач, в 14% — в лесу. среди пострадавших — 327 детей.

Ранее URA.RU рассказало, как не стать жертвой укуса клеща. Профилактические меры необходимо соблюдать при отдыхе на природе, прогулках в лесу, в парках, пребывании на дачах и при выгуливании домашних животных. 

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С начала сезона в медучреждения Пермского края поступило 1252 обращения от жителей, которых укусили клещи, — сообщается на сайте регионального Управления Роспотребнадзора. Неделей ранее эта цифра составляла 338 человек, это в 3,7 раза меньше. «По числу обращений лидирует Пермский муниципальный округ — 205, далее идет Пермь — 198, Краснокамский городской округ — 93, Кунгурский муниципальный округ — 81, Чайковский городской округ — 72, Кудымкарский муниципальный округ — 32», — сообщает ведомство. Почти половина всех случаев произошла на территории, прилегающей к дому. В 41% — во время посещения дач, в 14% — в лесу. среди пострадавших — 327 детей. Ранее URA.RU рассказало, как не стать жертвой укуса клеща. Профилактические меры необходимо соблюдать при отдыхе на природе, прогулках в лесу, в парках, пребывании на дачах и при выгуливании домашних животных. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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