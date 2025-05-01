01 мая 2025

Пермяков на две недели оставят без горячей воды

ПАО «Т Плюс» опубликовало график отключения горячей воды в Перми
© Служба новостей «URA.RU»
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Плановая обязательная «опрессовка» в Перми начинается с 12 мая
Плановая обязательная «опрессовка» в Перми начинается с 12 мая Фото:

В Перми с 12 мая стартуют плановые гидравлические испытания на тепловых сетях. Из-за этого часть домов в Свердловском районе останется без горячей воды. График отключения горячего водоснабжения опубликовал Пермский филиал ПАО «Т Плюс».

Так, с 12 по 26 мая горячей воды не будет в домах по следующим адресам:

  • Моторостроителей (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14А, 15, 17, 19, 21);
  • Серебрянский проезд (2, 2А, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19);
  • Солдатова (26, 28, 29В, 30, 30А, 30Б, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 51);
  • Уфимская (2, 4, 6А,10, 10А, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26);
  • Куйбышева (115,115А 115Б, 117,117А,117Б,125);
  • Обвинская (9,10,10А,12А);
  • Комсомольский проспект, 91;
  • Маршрутная (5,10, 14А, 21);
  • Саранская, 3.

О так называемых «опрессовках» ПАО «Т Плюс» начало предупреждать горожан еще в феврале. URA.RU писало, что пермяки получали уведомления на портале Госуслуги.

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В Перми с 12 мая стартуют плановые гидравлические испытания на тепловых сетях. Из-за этого часть домов в Свердловском районе останется без горячей воды. График отключения горячего водоснабжения опубликовал Пермский филиал ПАО «Т Плюс». Так, с 12 по 26 мая горячей воды не будет в домах по следующим адресам: О так называемых «опрессовках» ПАО «Т Плюс» начало предупреждать горожан еще в феврале. URA.RU писало, что пермяки получали уведомления на портале Госуслуги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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