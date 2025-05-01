Пермяков на две недели оставят без горячей воды

Плановая обязательная «опрессовка» в Перми начинается с 12 мая
В Перми с 12 мая стартуют плановые гидравлические испытания на тепловых сетях. Из-за этого часть домов в Свердловском районе останется без горячей воды. График отключения горячего водоснабжения опубликовал Пермский филиал ПАО «Т Плюс».
Так, с 12 по 26 мая горячей воды не будет в домах по следующим адресам:
- Моторостроителей (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14А, 15, 17, 19, 21);
- Серебрянский проезд (2, 2А, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19);
- Солдатова (26, 28, 29В, 30, 30А, 30Б, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 51);
- Уфимская (2, 4, 6А,10, 10А, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26);
- Куйбышева (115,115А 115Б, 117,117А,117Б,125);
- Обвинская (9,10,10А,12А);
- Комсомольский проспект, 91;
- Маршрутная (5,10, 14А, 21);
- Саранская, 3.
О так называемых «опрессовках» ПАО «Т Плюс» начало предупреждать горожан еще в феврале. URA.RU писало, что пермяки получали уведомления на портале Госуслуги.
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