Власти Перми требуют демонтировать торговые павильоны

Администрация Свердловского района города Перми потребовала демонтировать три торговых павильона. Соответствующая информация размещена в картотеке краевого арбитражного суда.
«О возложении обязанности демонтировать нестационарные торговые объекты. Два павильона „Овощи Фрукты“, расположенные по адресам Куйбышева, дом 169/1 и Бердичевская, дом 42. Павильон „Продукты“ по адресу Моторостроителей, дом 8/1», — указано в картотеке.
За первый квартал 2025 года в Перми демонтировали 101 незаконный торговый объект, в это число входят павильоны и киоски. В Свердловском районе демонтировали НТО по улице Куйбышева, 57, а также по улице Газеты Звезда, 75.
Ранее URA.RU рассказывало, что власти Перми намерены обязать владельцев киосков с едой соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. Соответствующий пункт вносят в форму договора на размещение нестационарного торгового объекта (НТО).
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