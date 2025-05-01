01 мая 2025

Власти Перми требуют демонтировать торговые павильоны

Администрация Свердловского района Перми требует снести три торговые точки
© Служба новостей «URA.RU»
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Снос торговых павильонов в центре Перми
Снос торговых павильонов в центре Перми Фото:

Администрация Свердловского района города Перми потребовала демонтировать три торговых павильона. Соответствующая информация размещена в картотеке краевого арбитражного суда.

«О возложении обязанности демонтировать нестационарные торговые объекты. Два павильона „Овощи Фрукты“, расположенные по адресам Куйбышева, дом 169/1 и Бердичевская, дом 42. Павильон „Продукты“ по адресу Моторостроителей, дом 8/1», — указано в картотеке.

За первый квартал 2025 года в Перми демонтировали 101 незаконный торговый объект, в это число входят павильоны и киоски. В Свердловском районе демонтировали НТО по улице Куйбышева, 57, а также по улице Газеты Звезда, 75.

Ранее URA.RU рассказывало, что власти Перми намерены обязать владельцев киосков с едой соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. Соответствующий пункт вносят в форму договора на размещение нестационарного торгового объекта (НТО).

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Администрация Свердловского района города Перми потребовала демонтировать три торговых павильона. Соответствующая информация размещена в картотеке краевого арбитражного суда. «О возложении обязанности демонтировать нестационарные торговые объекты. Два павильона „Овощи Фрукты“, расположенные по адресам Куйбышева, дом 169/1 и Бердичевская, дом 42. Павильон „Продукты“ по адресу Моторостроителей, дом 8/1», — указано в картотеке. За первый квартал 2025 года в Перми демонтировали 101 незаконный торговый объект, в это число входят павильоны и киоски. В Свердловском районе демонтировали НТО по улице Куйбышева, 57, а также по улице Газеты Звезда, 75. Ранее URA.RU рассказывало, что власти Перми намерены обязать владельцев киосков с едой соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. Соответствующий пункт вносят в форму договора на размещение нестационарного торгового объекта (НТО).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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