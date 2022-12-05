В Кусе (Челябинская область) испекут пряник высотой 1,2 метра. Как URA.RU рассказала председатель совета общества «Общепит» Валентина Поспелова, создание кулинарного шедевра приурочат к фестивалю валенок в декабре.
«Готовимся испечь валенок с габаритами высотой 1,2 метра и длиной стопы 80 см. Форму делаем из пряничного теста. Изделие таких размеров у нас впервые», — отметила URA.RU Поспелова.
Вес изделия достигнет 14 кг. Редакция газеты «Жизнь района» сообщила, что на создание потратят 6,5 килограмма муки, по 2,5 килограмма сахара и меда и другие ингредиенты. Объем добавил сложностей: тесто месят вручную.
Чтобы форма не рассыпалась, ее создают подетально: голень, подошва. На финальном этапе конструкцию соединят и выставят напоказ вместе с другим валенком, из шерсти. Пряник представят 10 декабря на площадке фестиваля «Уральский валенок» в Кусе. В настоящее время валенок еще делают. Тема его оформления связана с популяризацией народных промыслов.
Сладкий валенок раздадут участникам и зрителям мероприятия. Также всем желающим будут доступны миниатюрные копии весом 70 граммов.
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