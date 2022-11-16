16 ноября 2022

На челябинской фабрике показали процесс создания гламурных валенок. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Цех по производству валенок. Пимокатный цех в селе Бродокалмак. Челябинская область, валенки, готовая продукция
На фабрике в Кусе создали 150 моделей украшенных валенок Фото:

Фабрика Кусы (Челябинская область) продемонстрировала процесс создания гламурных валенок. Как URA.RU рассказала владелица предприятия Нина Пискулева, процесс занимает неделю.

«Продолжительность технологического цикла составляет порядка недели. В месяц производим около 500 пар, часть из них — с художественным оформлением», — уточнила URA.RU Пискулева.

Создание валенок на фабрике «Кусиночка» начинается с расчесывания шерсти. Следом идет заростка: усиление некоторых участков вроде пяток или подошвы. Далее валенки стирают, белые либо серые дополнительно четыре раза вымачивают. На завершающих этапах распаривают, надевают на насадку и сушат. Работа над валенком, по словам Пискулевой, завершается украшением. Самые маленькие валенки — сувенирные.

Компания производит 150 моделей гламурных валенок. Каждый год появляются новые модификации. Украшение ведут в технике покраски, росписи и декупажа с использованием меха.

Треть заказов реализуют в магазине. Основные продажи настроили через маркетплейсы в интернете. Товар расходится по всей России.

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Фабрика Кусы (Челябинская область) продемонстрировала процесс создания гламурных валенок. Как URA.RU рассказала владелица предприятия Нина Пискулева, процесс занимает неделю. «Продолжительность технологического цикла составляет порядка недели. В месяц производим около 500 пар, часть из них — с художественным оформлением», — уточнила URA.RU Пискулева. Создание валенок на фабрике «Кусиночка» начинается с расчесывания шерсти. Следом идет заростка: усиление некоторых участков вроде пяток или подошвы. Далее валенки стирают, белые либо серые дополнительно четыре раза вымачивают. На завершающих этапах распаривают, надевают на насадку и сушат. Работа над валенком, по словам Пискулевой, завершается украшением. Самые маленькие валенки — сувенирные. Компания производит 150 моделей гламурных валенок. Каждый год появляются новые модификации. Украшение ведут в технике покраски, росписи и декупажа с использованием меха. Треть заказов реализуют в магазине. Основные продажи настроили через маркетплейсы в интернете. Товар расходится по всей России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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