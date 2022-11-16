На челябинской фабрике показали процесс создания гламурных валенок. Видео

17 ноября 2022 в 13:31 Размер текста - 17 +

На фабрике в Кусе создали 150 моделей украшенных валенок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Фабрика Кусы (Челябинская область) продемонстрировала процесс создания гламурных валенок. Как URA.RU рассказала владелица предприятия Нина Пискулева, процесс занимает неделю. «Продолжительность технологического цикла составляет порядка недели. В месяц производим около 500 пар, часть из них — с художественным оформлением», — уточнила URA.RU Пискулева. Создание валенок на фабрике «Кусиночка» начинается с расчесывания шерсти. Следом идет заростка: усиление некоторых участков вроде пяток или подошвы. Далее валенки стирают, белые либо серые дополнительно четыре раза вымачивают. На завершающих этапах распаривают, надевают на насадку и сушат. Работа над валенком, по словам Пискулевой, завершается украшением. Самые маленькие валенки — сувенирные. Компания производит 150 моделей гламурных валенок. Каждый год появляются новые модификации. Украшение ведут в технике покраски, росписи и декупажа с использованием меха. Треть заказов реализуют в магазине. Основные продажи настроили через маркетплейсы в интернете. Товар расходится по всей России.

Фабрика Кусы (Челябинская область) продемонстрировала процесс создания гламурных валенок. Как URA.RU рассказала владелица предприятия Нина Пискулева, процесс занимает неделю. «Продолжительность технологического цикла составляет порядка недели. В месяц производим около 500 пар, часть из них — с художественным оформлением», — уточнила URA.RU Пискулева. Создание валенок на фабрике «Кусиночка» начинается с расчесывания шерсти. Следом идет заростка: усиление некоторых участков вроде пяток или подошвы. Далее валенки стирают, белые либо серые дополнительно четыре раза вымачивают. На завершающих этапах распаривают, надевают на насадку и сушат. Работа над валенком, по словам Пискулевой, завершается украшением. Самые маленькие валенки — сувенирные. Компания производит 150 моделей гламурных валенок. Каждый год появляются новые модификации. Украшение ведут в технике покраски, росписи и декупажа с использованием меха. Треть заказов реализуют в магазине. Основные продажи настроили через маркетплейсы в интернете. Товар расходится по всей России.