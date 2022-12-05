05 декабря 2022

На федеральных дорогах в Челябинской области установили 16 противоослепляющих экранов

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Открытие трассы М-5 «Урал». Челябинск , дорожный знак, м5, автотранспорт, трасса м5, екатеринбург , дорога, челябинск
Главная задача экранов блокировать свет фар встречных машин Фото:

В Челябинской области на трассах М5 «Урал» и А-310 установили 16 противоослепляющих экранов. Об этом URA.RU 6 декабря сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».

«Экраны установили на 11-километровом участке трассы М5 „Урал“, от развязки на Полетаево до въезда в Челябинск. Их также установили на 5-километровом участке дороги А-310, от развязки на Еткуль до въезда в Челябинск», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Конструкции появились на дорогах с разделительной полосой. Их главная задача — блокировать свет фар встречных машин.

Ранее в Курганской областях отремонтировали 53 км трассы. Всего было отремонтировано четыре участка.

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В Челябинской области на трассах М5 «Урал» и А-310 установили 16 противоослепляющих экранов. Об этом URA.RU 6 декабря сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал». «Экраны установили на 11-километровом участке трассы М5 „Урал“, от развязки на Полетаево до въезда в Челябинск. Их также установили на 5-километровом участке дороги А-310, от развязки на Еткуль до въезда в Челябинск», — уточнили в пресс-службе ведомства. Конструкции появились на дорогах с разделительной полосой. Их главная задача — блокировать свет фар встречных машин. Ранее в Курганской областях отремонтировали 53 км трассы. Всего было отремонтировано четыре участка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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