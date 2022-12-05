На федеральных дорогах в Челябинской области установили 16 противоослепляющих экранов

Главная задача экранов блокировать свет фар встречных машин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области на трассах М5 «Урал» и А-310 установили 16 противоослепляющих экранов. Об этом URA.RU 6 декабря сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».

«Экраны установили на 11-километровом участке трассы М5 „Урал“, от развязки на Полетаево до въезда в Челябинск. Их также установили на 5-километровом участке дороги А-310, от развязки на Еткуль до въезда в Челябинск», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Конструкции появились на дорогах с разделительной полосой. Их главная задача — блокировать свет фар встречных машин.

Ранее в Курганской областях отремонтировали 53 км трассы. Всего было отремонтировано четыре участка.