Пушилин: все атаки ВСУ на угледарском направлении безуспешны

07 декабря 2022 в 07:20 Размер текста - 17 +

Войска РФ успешно продвигаются вперед почти по всей линии соприкосновения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Попытки ВСУ контратаковать подразделения ДНР в районе населенного пункта Павловка на угледарском направлении остаются безуспешными. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. «Освобождение населенного пункта Павловка стало очередным шагом к выходу на Угледар (Донецкая область). Противник продолжает попытки контратаковать, но наши подразделения, в том числе оперативно-боевое тактическое формирование „Каскад“, достаточно успешно купируют их», — передает ТАСС слова Пушилина. По словам врио главы, союзные войска успешно продвигаются вперед практически по всей линии фронта. Политик добавил, что командующий спецподразделением «Ахмат» Апты Алаудинов доложил о полной зачистки населенного пункта Павловка. Также Марьинка (Донецкая область) постепенно освобождается от позиций и укрепрайонов ВСУ. Ранее сообщалось о безуспешных атаках украинских военных на николаево-криворожском направлении. В ходе отражения атак союзные войска уничтожили более 80 бойцов ВСУ, передает RT.

Попытки ВСУ контратаковать подразделения ДНР в районе населенного пункта Павловка на угледарском направлении остаются безуспешными. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. «Освобождение населенного пункта Павловка стало очередным шагом к выходу на Угледар (Донецкая область). Противник продолжает попытки контратаковать, но наши подразделения, в том числе оперативно-боевое тактическое формирование „Каскад“, достаточно успешно купируют их», — передает ТАСС слова Пушилина. По словам врио главы, союзные войска успешно продвигаются вперед практически по всей линии фронта. Политик добавил, что командующий спецподразделением «Ахмат» Апты Алаудинов доложил о полной зачистки населенного пункта Павловка. Также Марьинка (Донецкая область) постепенно освобождается от позиций и укрепрайонов ВСУ. Ранее сообщалось о безуспешных атаках украинских военных на николаево-криворожском направлении. В ходе отражения атак союзные войска уничтожили более 80 бойцов ВСУ, передает RT.