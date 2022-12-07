Пушилин: все атаки ВСУ на угледарском направлении безуспешны

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Тренировочный процесс на полигоне Еланский. Свердловская область, автоматчик, военный, военная подготовка, штурмовик, тренировка на полигоне
Войска РФ успешно продвигаются вперед почти по всей линии соприкосновения Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Попытки ВСУ контратаковать подразделения ДНР в районе населенного пункта Павловка на угледарском направлении остаются безуспешными. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Освобождение населенного пункта Павловка стало очередным шагом к выходу на Угледар (Донецкая область). Противник продолжает попытки контратаковать, но наши подразделения, в том числе оперативно-боевое тактическое формирование „Каскад“, достаточно успешно купируют их», — передает ТАСС слова Пушилина. По словам врио главы, союзные войска успешно продвигаются вперед практически по всей линии фронта.

Политик добавил, что командующий спецподразделением «Ахмат» Апты Алаудинов доложил о полной зачистки населенного пункта Павловка. Также Марьинка (Донецкая область) постепенно освобождается от позиций и укрепрайонов ВСУ.

Ранее сообщалось о безуспешных атаках украинских военных на николаево-криворожском направлении. В ходе отражения атак союзные войска уничтожили более 80 бойцов ВСУ, передает RT.

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Попытки ВСУ контратаковать подразделения ДНР в районе населенного пункта Павловка на угледарском направлении остаются безуспешными. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. «Освобождение населенного пункта Павловка стало очередным шагом к выходу на Угледар (Донецкая область). Противник продолжает попытки контратаковать, но наши подразделения, в том числе оперативно-боевое тактическое формирование „Каскад“, достаточно успешно купируют их», — передает ТАСС слова Пушилина. По словам врио главы, союзные войска успешно продвигаются вперед практически по всей линии фронта. Политик добавил, что командующий спецподразделением «Ахмат» Апты Алаудинов доложил о полной зачистки населенного пункта Павловка. Также Марьинка (Донецкая область) постепенно освобождается от позиций и укрепрайонов ВСУ. Ранее сообщалось о безуспешных атаках украинских военных на николаево-криворожском направлении. В ходе отражения атак союзные войска уничтожили более 80 бойцов ВСУ, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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