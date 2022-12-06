Пермяки пожаловались на холод и антисанитарию в больнице. Фото

07 декабря 2022 в 12:23 Размер текста - 17 +

В палатах очень холодно, а кормят из пластиковых стаканчиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Березников (Пермский край) пожаловались на плохие условия в детской больнице. Пост с подробностями вышел в группе «Типичные Березники» в соцсети «ВКонтакте». «Находимся сейчас в отделении детской хирургии города Березники. В отделении холодина, спим в кофтах, штанах и носках. В отделение бродит кишечная палочка. По очереди всех детей рвет. Можно даже не удивляться откуда здесь кишечная инфекция, если еду подают в такой посуде, как собакам», — написала местная жительница. К посту автор приложила фотографию. На ней — старая емкость из-под майонеза, в котором ребенку принесли бульон. Пермячка спросила медсестру, почему еда не в тарелке, на что получила ответ: «Вам какая разница из чего есть». К постам в комментариях появился официальный ответ министерства здравоохранения Пермского края. В ведомстве сообщили, что к медсестре, подавшей бульон в неподходящей посуде, будет применено дисциплинарное наказание. Что касается холода, сообщили, что в двух палатах в ближайшее время будет проведена замена окон. Ориентировочный срок их установки — конец декабря. Ранее URA.RU рассказывало, что в пермской больнице выявили нарушения, опасные для жизни и здоровья граждан. Речь — о дезинфекционном отделении ГБУЗ ПК «Кунгурская больница». В такой посуде ребенку принесли бульон Группа «Типичные Березники» /vk.com

Жители Березников (Пермский край) пожаловались на плохие условия в детской больнице. Пост с подробностями вышел в группе «Типичные Березники» в соцсети «ВКонтакте». «Находимся сейчас в отделении детской хирургии города Березники. В отделении холодина, спим в кофтах, штанах и носках. В отделение бродит кишечная палочка. По очереди всех детей рвет. Можно даже не удивляться откуда здесь кишечная инфекция, если еду подают в такой посуде, как собакам», — написала местная жительница. К посту автор приложила фотографию. На ней — старая емкость из-под майонеза, в котором ребенку принесли бульон. Пермячка спросила медсестру, почему еда не в тарелке, на что получила ответ: «Вам какая разница из чего есть». К постам в комментариях появился официальный ответ министерства здравоохранения Пермского края. В ведомстве сообщили, что к медсестре, подавшей бульон в неподходящей посуде, будет применено дисциплинарное наказание. Что касается холода, сообщили, что в двух палатах в ближайшее время будет проведена замена окон. Ориентировочный срок их установки — конец декабря. Ранее URA.RU рассказывало, что в пермской больнице выявили нарушения, опасные для жизни и здоровья граждан. Речь — о дезинфекционном отделении ГБУЗ ПК «Кунгурская больница».