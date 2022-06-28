28 июня 2022

Пермских росгвардейцев наградили за участие в спецоперации

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Медаль «За отвагу» — государственная награда РФ, вручаемая за мужество и отвагу, проявленные в боях
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Сотрудников Управления Росгвардии по Пермскому краю наградили медалями «За отвагу». За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга по защите мирных жителей Донбасса, — сообщают в министерстве безопасности края.

«Медалями „За отвагу“ награждены двое сотрудников Управления Росгвардии по Пермскому краю. Еще 19 бойцов получили ведомственные награды за инициативу, усердие и отличие в службе», — сообщается в официальном телеграм-канале министерства.

Почетные награды вручал начальник управления Рогвардии по Пермскому краю генерал-майор полиции Борис Бородавин. Министр территориальной безопасности генерал-майор запаса Виктор Батмазов и заместитель председателя ЗС Пермского края, Герой России Сергей Яшкин присутствовали на награждении в качестве почетных гостей.

Спецоперация на территории Украины началась по указу президента России Владимира Путина в конце февраля. Основными ее целями, по словам российского лидера, являются демилитаризация и денацификация территорий и помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик.

Всего, награды получил 21 росгвардеец

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Сотрудников Управления Росгвардии по Пермскому краю наградили медалями «За отвагу». За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга по защите мирных жителей Донбасса, — сообщают в министерстве безопасности края. «Медалями „За отвагу“ награждены двое сотрудников Управления Росгвардии по Пермскому краю. Еще 19 бойцов получили ведомственные награды за инициативу, усердие и отличие в службе», — сообщается в официальном телеграм-канале министерства. Почетные награды вручал начальник управления Рогвардии по Пермскому краю генерал-майор полиции Борис Бородавин. Министр территориальной безопасности генерал-майор запаса Виктор Батмазов и заместитель председателя ЗС Пермского края, Герой России Сергей Яшкин присутствовали на награждении в качестве почетных гостей. Спецоперация на территории Украины началась по указу президента России Владимира Путина в конце февраля. Основными ее целями, по словам российского лидера, являются демилитаризация и денацификация территорий и помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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