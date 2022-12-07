Пермяку грозит пожизненный срок за попытку продать 5,5 кг наркотиков

В Перми полицейские задержали пермяка, который планировал продать крупную партию разных наркотиков. Мужчине грозит пожизненный тюремный срок. Подробности о задержании рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
«В Индустриальном районе Перми полицейскими был задержан 40-летний мужчина. При досмотре у него в рюкзаке был обнаружен сверток с одним килограммом наркотических средств и лопатка. Во время обыска в жилище пермяка было обнаружено еще 4,5 кг различных наркотиков. Среди изъятого — амфетамин, N-метилэфедрон, так называемые „спайсы“, гашиш и каннабис», — сообщили в полиции.
Пермяк признался в незаконной деятельности, на время следствия он находится под стражей. В общей сложности мужчине грозит пожизненный тюремный срок.
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