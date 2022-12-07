07 декабря 2022

Пермяку грозит пожизненный срок за попытку продать 5,5 кг наркотиков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, конопля, наркотики, гашиш
Запрещенные вещества пермяк хранил дома Фото:

В Перми полицейские задержали пермяка, который планировал продать крупную партию разных наркотиков. Мужчине грозит пожизненный тюремный срок. Подробности о задержании рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

«В Индустриальном районе Перми полицейскими был задержан 40-летний мужчина. При досмотре у него в рюкзаке был обнаружен сверток с одним килограммом наркотических средств и лопатка. Во время обыска в жилище пермяка было обнаружено еще 4,5 кг различных наркотиков. Среди изъятого — амфетамин, N-метилэфедрон, так называемые „спайсы“, гашиш и каннабис», — сообщили в полиции.

Пермяк признался в незаконной деятельности, на время следствия он находится под стражей. В общей сложности мужчине грозит пожизненный тюремный срок.

Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

В Перми полицейские задержали пермяка, который планировал продать крупную партию разных наркотиков. Мужчине грозит пожизненный тюремный срок. Подробности о задержании рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. «В Индустриальном районе Перми полицейскими был задержан 40-летний мужчина. При досмотре у него в рюкзаке был обнаружен сверток с одним килограммом наркотических средств и лопатка. Во время обыска в жилище пермяка было обнаружено еще 4,5 кг различных наркотиков. Среди изъятого — амфетамин, N-метилэфедрон, так называемые „спайсы“, гашиш и каннабис», — сообщили в полиции. Пермяк признался в незаконной деятельности, на время следствия он находится под стражей. В общей сложности мужчине грозит пожизненный тюремный срок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...