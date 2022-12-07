В Нижневартовске собирают подписи в защиту учительницы, уволенной после поножовщины в классе

08 декабря 2022 в 20:20 Размер текста - 17 +

Родители считают незаконным увольнение классной руководительницы, проигнорировавшей конфликт между подопечными, который кончился поножовщиной Фото: Елена Антипина © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) родители учеников 21 школы, где 6 декабря среди восьмиклассников произошла поножовщина, собирают подписи в поддержку уволенного классного руководителя. Сообщение об этом появилось в городском сообществе «ЧП Нижневартовск» социальной сети «Вконтакте». «Родители учеников школы №21 собираются у входа в поддержку уволенной сегодня учительницы Валерии Юркевич. Это классный руководитель восьмого класса, ученики которого устроили поножовщину. Подписи под петицией ставят и родители, и ученики Валерии Валерьевны. Говорят, сегодня она приходила прощаться с учениками, горько плакала», — говорится в сообщении. Директор департамента образования округа Алексей Дренин сообщил корреспонденту URA.RU, что считает ее увольнение обоснованным. «Если бы с их ребенком что-то случилось, возможно, подписи бы не собирали. Увольнял классную руководительницу не округ, а департамент образования города Нижневартовска и школа. Я считаю меры, принятые ими в отношении педагога, обоснованными и абсолютно поддерживаю позицию властей Нижневартовска. В этой ситуации целиком и полностью абсолютно не сработал профессионально классный руководитель», — прокомментировал Дренин. По его словам, для резонансных увольнений педагогов подобный сбор подписей — обычная практика. «Всегда есть группа родителей, готовая выступить в поддержку учителя», — добавил Дренин. Сбор подписей в этой же 21 школе Нижневартовска, например, несколькими годами ранее не смог повлиять на задержание преподавателя физкультуры, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по факту растления несовершеннолетних учениц. Ранее URA.RU писало о наказании учителей после поножовщины в 21 школе Нижневартовска. Уволены директор и заместитель директора школы, а также классный руководитель; на социального педагога наложили дисциплинарное взыскание. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нижневартовске (ХМАО) родители учеников 21 школы, где 6 декабря среди восьмиклассников произошла поножовщина, собирают подписи в поддержку уволенного классного руководителя. Сообщение об этом появилось в городском сообществе «ЧП Нижневартовск» социальной сети «Вконтакте». «Родители учеников школы №21 собираются у входа в поддержку уволенной сегодня учительницы Валерии Юркевич. Это классный руководитель восьмого класса, ученики которого устроили поножовщину. Подписи под петицией ставят и родители, и ученики Валерии Валерьевны. Говорят, сегодня она приходила прощаться с учениками, горько плакала», — говорится в сообщении. Директор департамента образования округа Алексей Дренин сообщил корреспонденту URA.RU, что считает ее увольнение обоснованным. «Если бы с их ребенком что-то случилось, возможно, подписи бы не собирали. Увольнял классную руководительницу не округ, а департамент образования города Нижневартовска и школа. Я считаю меры, принятые ими в отношении педагога, обоснованными и абсолютно поддерживаю позицию властей Нижневартовска. В этой ситуации целиком и полностью абсолютно не сработал профессионально классный руководитель», — прокомментировал Дренин. По его словам, для резонансных увольнений педагогов подобный сбор подписей — обычная практика. «Всегда есть группа родителей, готовая выступить в поддержку учителя», — добавил Дренин. Сбор подписей в этой же 21 школе Нижневартовска, например, несколькими годами ранее не смог повлиять на задержание преподавателя физкультуры, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по факту растления несовершеннолетних учениц. Ранее URA.RU писало о наказании учителей после поножовщины в 21 школе Нижневартовска. Уволены директор и заместитель директора школы, а также классный руководитель; на социального педагога наложили дисциплинарное взыскание.