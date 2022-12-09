Депутат Госдумы обратился к военнослужащим из ХМАО

09 декабря 2022 в 12:58 Размер текста - 17 +

Дмитрий Кобылкин выступил с обращением на церемонии в Ханты-Мансийске Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат Госдумы и экс-губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин пожелал военнослужащим из Югры, которые участвуют в проведении спецоперации на территории Украины, вернуться домой живыми и здоровыми. Политик сделал обращение во время церемонии, посвященной Дню округа в Ханты-Мансийске, передает корреспондент URA.RU «Сегодня [также] праздник — День героев Отечества. Югра участвует сегодня в специальной военной операции. Всех ребят, которые там сегодня находятся, которые находятся на подготовительных этапах, которые туда попадут. Конечно, им хочется сказать и пожелать вернуться обратно живыми и здоровыми», — сказал во время своего выступления политик. Ранее URA.RU рассказывало, что полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев вместе с губернатором ХМАО Натальей Комаровой возложили цветы к Вечному огню в Ханты-Мансийске в память о героях Отечества. После Ханты-Мансийска Уральский полпред должен отправиться в Салехард. Россия проводит спецоперацию на территории Украины с 24 января. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что начал СВО, чтобы остановить кровопролитие в Донбассе. Освобожденные в ходе спецоперации территории вошли в состав России.

Депутат Госдумы и экс-губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин пожелал военнослужащим из Югры, которые участвуют в проведении спецоперации на территории Украины, вернуться домой живыми и здоровыми. Политик сделал обращение во время церемонии, посвященной Дню округа в Ханты-Мансийске, передает корреспондент URA.RU «Сегодня [также] праздник — День героев Отечества. Югра участвует сегодня в специальной военной операции. Всех ребят, которые там сегодня находятся, которые находятся на подготовительных этапах, которые туда попадут. Конечно, им хочется сказать и пожелать вернуться обратно живыми и здоровыми», — сказал во время своего выступления политик. Ранее URA.RU рассказывало, что полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев вместе с губернатором ХМАО Натальей Комаровой возложили цветы к Вечному огню в Ханты-Мансийске в память о героях Отечества. После Ханты-Мансийска Уральский полпред должен отправиться в Салехард. Россия проводит спецоперацию на территории Украины с 24 января. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что начал СВО, чтобы остановить кровопролитие в Донбассе. Освобожденные в ходе спецоперации территории вошли в состав России.